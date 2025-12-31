Новый транспорт, новые горизонты: чем удивят более 500 автобусов, ожидаемых в Москве

В 2026 году Москва получит более 500 автобусов различных классов для работы на пригородных маршрутах в рамках проекта "Москва — область". Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Поставка новой техники

Город заключил контракты на поставку современных автобусов, которые в следующем году выйдут на маршруты, соединяющие Москву и области. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что эта техника станет частью продолжающегося развития транспортной сети столицы.

Он подчеркнул, что в 2025 году было запущено 25 пригородных маршрутов, на которых уже работают почти 200 новых автобусов. Введение нового транспорта значительно улучшит условия поездок для жителей пригородов.

Типы автобусов

В 2026 году в Москву поступят автобусы разных классов, предназначенные для комфортных и безопасных поездок. В частности, планируется поставить автобусы большого класса вместимости, такие как ЛиАЗ Citymax 12 и НефАЗ-5299.

Эти автобусы будут оснащены удобными сиденьями, что особенно важно для длительных поездок. Кроме того, для пригородных маршрутов также поступят автобусы среднего класса, включая ПАЗ Citymax 9 и КАМАЗ-4290.