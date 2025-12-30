Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
тюбинг
тюбинг
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Новый стандарт для тюбинговых горок: как ГОСТ поможет избежать несчастных случаев на зимних склонах

В России утверждён новый ГОСТ для тюбинговых горок и ватрушек, регулирующий их безопасность — ТАСС

В России был утверждён новый национальный стандарт, регулирующий безопасность тюбинговых горок и ватрушек, которые используются для зимних развлечений. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

Новый ГОСТ для тюбинговых горок

Как отметила Буцкая, в новом ГОСТе учтены все важнейшие требования безопасности. Он включает чёткие параметры для тюбинговых горок, определяя, что каждая горка должна быть оснащена бортиками и не должна заканчиваться рядом с дорогой, водоёмом или деревьями. В конце горки должен быть предусмотрен безопасный выход. Это обеспечит большую безопасность для детей и взрослых, использующих тюбинги для катания.

Обучение производителей и прокатов

После Нового года планируется провести встречу с производителями и дистрибьюторами горок и тюбингов, чтобы подробно объяснить им требования нового ГОСТа. Буцкая подчеркнула, что создание прокатов с правильными тюбингами будет способствовать улучшению безопасности, поскольку на горках будут использоваться только сертифицированные устройства, соответствующие стандартам.

Проблемы безопасности

Депутат также отметила, что использование неподобающих тюбингов и ватрушек может привести к травмам, что делает данный ГОСТ особенно важным. Каждый год увеличивается количество травм, связанных с тюбинговыми горками, а сами тюбинги считаются одним из самых опасных видов зимних развлечений. Буцкая подчеркнула, что данный стандарт направлен на снижение рисков и предотвращение несчастных случаев.

Утверждение ГОСТа

Новый стандарт "Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний" был утвержден Росстандартом. Он устанавливает требования безопасности и методы испытаний для этого вида игрового оборудования, а также классифицирует тюбинги и тюбинговые горки. Под каждый вид горки будет разрешён определённый тип тюбинга.

ГОСТ разрабатывался техническим комитетом по стандартизации оборудования детских игровых площадок, который возглавляет Татьяна Буцкая.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Злоумышленники распространяют вирусы через новогодние поздравления в интернете — ТАСС вчера в 15:26
Подарки за рубль и вирусы в поздравлениях: как не попасть в ловушку мошенников в праздничные дни

В праздники мошенники используют поздравления "С Новым годом!" для распространения вирусов, а также обманывают с помощью заманчивых предложений и недобросовестных продаж.

Читать полностью » Смывание мусора в унитаз приводит к засорам и поломке канализационной системы — Коняев вчера в 15:08
Маленькая ошибка, большие проблемы: как мусор в унитазе может привести к фекальным авариям

Сантехник предупредил россиян, что смывание мусора в унитаз может привести к засорам, поломкам и дорогостоящему ремонту.

Читать полностью » Синдром самозванца может разрушить карьеру — психолог Блинова вчера в 15:03
Успех есть, а радости нет: что такое синдром самозванца и как он крадет успех

Психолог Дарья Блинова объяснила NewsInfo, что такое синдром самозванца и почему люди обесценивают собственные достижения.

Читать полностью » Авторитет учителя в школах резко снизился — психиатр Шуров вчера в 13:14
Границы стерлись, ответственность расплылась: школьные конфликты выходят из-под контроля

Школа всё чаще остаётся беззащитной перед конфликтами. Психиатр объяснил, почему учитель потерял авторитет и как это влияет на учеников.

Читать полностью » Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС вчера в 11:42
Игру решили не запрещать, а ограничить осознанно: что меняется с новым законом

Президент подписал закон, позволяющий россиянам добровольно запретить себе участие в азартных играх через "Госуслуги".

Читать полностью » Москалькова пожелала возвращения бойцов СВО живыми и здоровыми — ТАСС вчера в 11:42
Новый год с мыслями о тех, кто далеко: омбудсмен напомнила о самом важном

Татьяна Москалькова поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала участникам СВО скорейшего возвращения домой.

Читать полностью » Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков вчера в 10:26
Будущую пенсию предлагают собрать заранее: инструмент оказался неожиданно доходным

Россиянам назвали инструмент, который может существенно увеличить будущую пенсию за счет господдержки и налоговых льгот.

Читать полностью » Национальная идея России связана с духовным преображением — Протоиерей Вигилянский вчера в 9:43
Забудьте про границы: национальная идея России кроется в красоте творения и памяти героев

Протоиерей Вигилянский назвал национальную идею России метафизической и связал её с духовным преображением и традиционными ценностями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стародубова развенчала миф о пользе коллагена в холодце для суставов и кожи — РИА Новости
Технологии
В конце года мошенники активизируются, используя фишинг и ложные скидки, предупреждает эксперт — РИА Новости
Общество
С 1 января 2026 года россияне могут вернуть излишне уплаченную госпошлину через "Госуслуги" — РИА Новости
Общество
Новый законопроект позволит семьям с доходом до 20% выше прожиточного минимума получать пособие на детей — Останина
Общество
VPN-сервисы ослабляют законодательные меры России, увеличивая доступ к заблокированным сайтам — Машаров
Экономика
Цены на вино в России в 2025 году выросли на 6-8%, но резких скачков не произошло — ТАСС
Красота и здоровье
Сложные погодные условия и алкоголь увеличивают количество травм в новогодний период — Алексей Коваленко
Туризм
Путешественники кладут AirTag в чемодан для отслеживания багажа — Тревел Тема
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet