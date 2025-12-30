Новый стандарт для тюбинговых горок: как ГОСТ поможет избежать несчастных случаев на зимних склонах

В России был утверждён новый национальный стандарт, регулирующий безопасность тюбинговых горок и ватрушек, которые используются для зимних развлечений. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

Новый ГОСТ для тюбинговых горок

Как отметила Буцкая, в новом ГОСТе учтены все важнейшие требования безопасности. Он включает чёткие параметры для тюбинговых горок, определяя, что каждая горка должна быть оснащена бортиками и не должна заканчиваться рядом с дорогой, водоёмом или деревьями. В конце горки должен быть предусмотрен безопасный выход. Это обеспечит большую безопасность для детей и взрослых, использующих тюбинги для катания.

Обучение производителей и прокатов

После Нового года планируется провести встречу с производителями и дистрибьюторами горок и тюбингов, чтобы подробно объяснить им требования нового ГОСТа. Буцкая подчеркнула, что создание прокатов с правильными тюбингами будет способствовать улучшению безопасности, поскольку на горках будут использоваться только сертифицированные устройства, соответствующие стандартам.

Проблемы безопасности

Депутат также отметила, что использование неподобающих тюбингов и ватрушек может привести к травмам, что делает данный ГОСТ особенно важным. Каждый год увеличивается количество травм, связанных с тюбинговыми горками, а сами тюбинги считаются одним из самых опасных видов зимних развлечений. Буцкая подчеркнула, что данный стандарт направлен на снижение рисков и предотвращение несчастных случаев.

Утверждение ГОСТа

Новый стандарт "Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний" был утвержден Росстандартом. Он устанавливает требования безопасности и методы испытаний для этого вида игрового оборудования, а также классифицирует тюбинги и тюбинговые горки. Под каждый вид горки будет разрешён определённый тип тюбинга.

ГОСТ разрабатывался техническим комитетом по стандартизации оборудования детских игровых площадок, который возглавляет Татьяна Буцкая.