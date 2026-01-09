Новый рейс S7: как путешествия между Новосибирском и Когалымом могут изменить экономику региона

Авиакомпания S7 Airlines запустила новые прямые рейсы между Новосибирском и Когалымом, связывая столицу Сибири с ключевым нефтегазовым городом Югры. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика 8 января. Новый маршрут стал частью расширения маршрутной сети S7 в начале 2026 года, а Когалым стал вторым городом, в который авиакомпания запустила рейсы в этом году.

Новый маршрут S7 Airlines

Первые рейсы между Новосибирском и Когалымом будут отправляться по четвергам в 7:25 по местному времени (3:25 мск). Время прибытия в аэропорт Когалыма — 7:15 по местному времени (5:15 мск). Билеты на новый маршрут уже доступны для бронирования, а стоимость перелета в одну сторону начинается от 6 тыс. рублей. Конечная цена зависит от даты вылета и выбранного тарифа.

"S7 Airlines открыла прямое авиасообщение между Новосибирском и Когалымом. Это уже второе новое направление от авиакомпании в этом году: 6 января первый рейс отправился из Новосибирска в Чебоксары", — говорится в сообщении пресс-службы.

Расширение маршрутной сети

Ранее в январе S7 Airlines также открыла рейс из Новосибирска в Чебоксары, что отражает активное расширение авиакомпанией своей маршрутной сети в 2026 году. Это направление станет удобным не только для жителей Сибири, но и для деловых путешественников, учитывая значимость Когалыма в нефтегазовой отрасли.

Таким образом, авиакомпания продолжает укреплять свои позиции на внутреннем рынке, предлагая прямые рейсы в новые города для увеличения мобильности пассажиров.