паспорт РФ
паспорт РФ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:04

Новый паспорт, новые возможности: как дополнительные отметки упростят оформление документов

В паспорт России с 2026 года будут добавлены отметки о браке, детях и медицинской информации — ТАСС

Паспорт гражданина России с 1 января 2026 года получит возможность содержать дополнительные отметки, включая новый идентификатор из Единого реестра населения, который заменит ИНН. Об этом сообщается в материалах пресс-службы МВД России, переданных ТАСС.

Новый порядок внесения информации в паспорт

С 2026 года в российском паспорте можно будет по желанию гражданина проставить несколько новых отметок. В частности, вместо ИНН в документе будет указан новый идентификатор, присваиваемый каждому гражданину страны в рамках Единого реестра населения. Это, как ожидается, упростит взаимодействие граждан с государственными структурами и снизит нагрузку на существующие базы данных.

Кроме этого, появится возможность записать данные о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах России младше 14 лет), а также информацию о ранее выданных паспортах.

Запись в Едином реестре населения

Особое внимание стоит уделить отметке, которая будет связана с Единой федеральной информационной системой, содержащей данные о гражданах России. Эта система будет использоваться для хранения сведений о каждом человеке, что сделает процесс учёта более прозрачным и эффективным.

Как отмечает пресс-служба МВД, введение таких данных в паспорта граждан позволит минимизировать бюрократию и улучшить взаимодействие между государственными органами. Такой шаг предполагает также упрощение работы с документами в разных сферах, включая получение государственных услуг и оформление грантов.

Прочие отметки и изменения

Дополнительно в паспорте можно будет указывать информацию о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами России, а также данные о группе крови и резус-факторе. Внедрение этих отметок позволяет документировать важную медицинскую информацию, которая может понадобиться в экстренных ситуациях.

Эти изменения должны упростить взаимодействие граждан с государственными органами, сделать процесс получения необходимых услуг более быстрым и удобным.

