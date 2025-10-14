Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:32

Новый Колумб из углеволокна: как автономный планер Redwing изучит все океаны планеты

Автономный дрон Redwing начал первую миссию глобального мониторинга океанов планеты - Даг Уэбб

Мировой океан получает нового исследователя — автономного подводного планера Sentinel Redwing, разработанного компанией Teledyne Marine совместно с учёными Ратгерского университета. Его миссия может стать первой кругосветной подводной экспедицией без участия человека. Запуск состоялся у берегов Массачусетса, в Атлантическом океане, и уже в ближайшие месяцы аппарат начнёт свой путь через все океаны планеты.

Сравнение

Модель подводного аппарата Принцип движения Энергозатраты Главная особенность
Slocum (2009) С винтом, с поддержкой от операторов Средние Пересёк Атлантику за 221 день
Sentinel Redwing (2025) Без винта, меняет плавучесть Минимальные Кругосветное путешествие, связь через спутник
Стандартные автономные дроны На винтовой тяге Высокие Ограниченная дальность

Советы шаг за шагом

  1. Старт миссии. Redwing запущен у острова Мартас-Винъярд и движется вдоль течения Гольфстрим, направляясь к Южной Европе.

  2. Сбор данных. Планер измеряет солёность, температуру, давление и глубину воды, формируя трёхмерную модель состояния океана.

  3. Связь. Каждые 8-12 часов аппарат всплывает и отправляет информацию через спутник.

  4. Маршрут. От Европы к Канарским островам, далее — к Кейптауну, Австралии, Новой Зеландии, Фолклендам, Бразилии и обратно.

  5. Анализ. Полученные данные используют климатологи, океанологи и метеорологи для уточнения прогнозов и изучения морской фауны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на надводные спутниковые измерения.
    Последствие: данные не отражают подводные течения и температурные слои.
    Альтернатива: использовать автономные планеры вроде Redwing для точных измерений в толще воды.

  • Ошибка: игнорировать участие студентов и образовательные программы.
    Последствие: теряется возможность обучать новое поколение океанографов.
    Альтернатива: включать университеты и школы в реальные научные миссии.

  • Ошибка: собирать данные только в одном регионе.
    Последствие: неполные модели климата и океанических потоков.
    Альтернатива: запускать серию международных дронов для глобального охвата.

А что если…

А что если сеть таких планеров охватит все океаны? Учёные смогут в реальном времени отслеживать миграции животных, предсказывать ураганы и тепловые волны, а также анализировать изменение климата с беспрецедентной точностью. Redwing станет не просто роботом, а частью будущей "умной" системы мониторинга океана, работающей круглосуточно без участия человека.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Полная автономность Высокая стоимость разработки
Энергоэффективное движение без винта Ограниченная скорость
Спутниковая передача данных Зависимость от погодных условий
Возможность глобального мониторинга Необходимость защиты от рыболовных сетей

FAQ

Как движется Redwing, если у него нет винта?
Он регулирует плавучесть, поднимаясь и опускаясь в воде зигзагообразно, превращая вертикальные колебания в горизонтальное движение.

Как часто он передаёт данные?
Каждые 8-12 часов при всплытии на поверхность. Если сигнал не проходит, Redwing продолжает путь, сохраняя данные в памяти.

Что он измеряет?
Температуру, солёность, давление, глубину и акустические сигналы от помеченных морских животных.

Какую пользу принесёт миссия?
Она позволит точнее прогнозировать ураганы, климатические сдвиги и поведение морских экосистем.

Мифы и правда

  • Миф: подводные дроны быстро теряют связь и бесполезны в океане.
    Правда: современные аппараты, как Redwing, передают данные через спутники и автономно продолжают миссию.

  • Миф: такие исследования слишком дороги и бесполезны.
    Правда: стоимость одной миссии несоизмеримо меньше, чем содержание научного судна.

  • Миф: роботы вытеснят учёных.
    Правда: наоборот, они расширяют возможности исследователей и дают студентам новый опыт работы с реальными данными.

Исторический контекст

Redwing продолжает линию автономных миссий, начатых более десяти лет назад. В 2009 году планер Scarlet Knight стал первым подводным роботом, пересёкшим Атлантику. Тогда это казалось научной фантастикой, а сегодня подобные аппараты способны совершать кругосветные путешествия. Название Redwing символизирует преемственность идей Дага Уэбба — изобретателя планеров Slocum и основателя Webb Research, чья философия "Работай усердно, получай удовольствие и меняй мир" стала девизом проекта.

Три интересных факта

  1. Redwing сделан из углеволокна — материал делает корпус лёгким и устойчивым к давлению на глубине.

  2. Планер может работать без перерыва месяцами, расходуя минимальное количество энергии.

  3. В проекте участвуют более 50 студентов, ведущих онлайн-дневник миссии и анализирующих полученные данные.

