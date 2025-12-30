Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
путин
путин
© en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:33

Праздничная программа в метро и автобусах: что ждать от новогодних эфиров в московском транспорте

В новогоднюю ночь обращения Путина и Собянина покажут на 34 тыс. экранах — ТАСС

В новогоднюю ночь москвичи и гости столицы смогут увидеть обращения президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, автобусах, электробусах и трамваях. Трансляция начнется синхронно с телевизионным эфиром, создавая праздничную атмосферу для всех пассажиров. В течение новогодних каникул пассажиры смогут насладиться специальным эфиром, включающим мультфильмы, сюжеты о новогоднем транспорте и интересные факты о празднике. Об этом сообщает ТАСС.

Обращения Путина и Собянина

В новогоднюю ночь на экранах городского транспорта будет транслироваться обращение президента России Владимира Путина. Начнется оно синхронно с телевизионным эфиром, и поздравление будет доступно для пассажиров на более чем 34 тысячах экранах в метро, автобусах, электробусах и трамваях. Все видеотрансляции будут сопровождаться титрами, а аудиоверсия обращения президента также будет звучать в вестибюлях и переходах московского метро.

"В новогоднюю ночь будем транслировать обращение президента России Владимира Путина, а в течение каникул покажем тематический эфир", — сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Праздничная программа в транспорте

Кроме обращений, в новогодние праздники в транспорте Москвы будет транслироваться праздничная программа, которая включает мультфильмы, кадры украшенного транспорта и катка на территории Северного речного вокзала.

Также в эфире расскажут о традициях празднования Нового года. По мнению эксперта, такие нововведения создают уникальную праздничную атмосферу и дарят пассажирам особое ощущение волшебства в поездках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Максимальный объём услуг для управления спросом в России составит 1,3 ГВт — Минэнерго сегодня в 13:33
Без пиковых нагрузок: как система управления спросом преобразит энергорынок с марта 2026 года

В 2026 году Россия внедрит механизм управления спросом на электроэнергию, который затронет новые регионы и поможет оптимизировать энергоснабжение.

Читать полностью » Наценки на картофель, капусту и яблоки в Глобусе не превысят 10,5% — ФАС сегодня в 13:33
Праздничные цены под контролем: что изменится для покупателей продуктов в январе 2026 года

Сеть "Глобус" ограничила наценки на продукты в январе 2026 года, присоединившись к инициативе ФАС по сдерживанию цен в праздничный период.

Читать полностью » Покупательская способность маткапитала в России упала более чем в два раза — ВНИИ труда сегодня в 13:33
Маткапитал уже не решает жилищные проблемы: как партия предлагает вернуть его прежнюю силу

Партия "Справедливая Россия" предложила увеличить размер материнского капитала, чтобы стимулировать рождаемость и поддержать семьи, особенно в регионах с низким уровнем рождаемости.

Читать полностью » РЖД украсили вагоны к Новому году наклейками и ёлочными мотивами — РЖД сегодня в 12:08
РЖД превращают новогодние рейсы в праздник на колёсах: пассажирам готовят необычный формат поездки

РЖД подготовила праздничную атмосферу в поездах с декором, музыкой и подарками для маленьких пассажиров. Уникальные нововведения ждут путешественников на Новый год.

Читать полностью » Торговля занимала 45,5% вакансий в январе–сентябре 2025 — Работа.ру сегодня в 11:48
Почти 46% вакансий в 2025 году достались одному сектору: рынок труда резко сместил фокус

В 2025 году российский рынок труда смещается в сторону торговли и сервисных отраслей. Узнайте, какие вакансии становятся наиболее востребованными.

Читать полностью » Росавиация запустит интерактивный сервис для отслеживания путешествия Деда Мороза — ТАСС сегодня в 11:20
Сани Деда Мороза в реальном времени: как Росавиация объединяет страну в новогоднем путешествии

Росавиация запустит интерактивный сервис для отслеживания путешествия Деда Мороза по России в реальном времени, создавая атмосферу праздничного единства.

Читать полностью » Подделка вакансий становится новым методом мошенничества — Лента.ру сегодня в 7:04
Легкая работа с высоким доходом: как мошенники обманывают соискателей через фальшивые вакансии

Мошенники всё чаще используют поиск работы как способ обмана. Как не попасть в ловушку — советы специалистов по безопасности.

Читать полностью » В паспорт России с 2026 года будут добавлены отметки о браке, детях и медицинской информации — ТАСС сегодня в 7:04
Новый паспорт, новые возможности: как дополнительные отметки упростят оформление документов

С 1 января 2026 года в российском паспорте появятся новые отметки, включая идентификатор из Единого реестра населения и медицинские данные.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Юрист Исмаилов рассказал, за какие подарки на Новый год нужно платить НДФЛ
Наука
Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии
Еда
Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Общество
Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота
Красота и здоровье
Сильная ночная потливость может быть признаком рака — NHS
Садоводство
Конструкция скважины влияет на стабильность водоснабжения — гидрогеологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet