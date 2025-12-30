Праздничная программа в метро и автобусах: что ждать от новогодних эфиров в московском транспорте

В новогоднюю ночь москвичи и гости столицы смогут увидеть обращения президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, автобусах, электробусах и трамваях. Трансляция начнется синхронно с телевизионным эфиром, создавая праздничную атмосферу для всех пассажиров. В течение новогодних каникул пассажиры смогут насладиться специальным эфиром, включающим мультфильмы, сюжеты о новогоднем транспорте и интересные факты о празднике. Об этом сообщает ТАСС.

Обращения Путина и Собянина

В новогоднюю ночь на экранах городского транспорта будет транслироваться обращение президента России Владимира Путина. Начнется оно синхронно с телевизионным эфиром, и поздравление будет доступно для пассажиров на более чем 34 тысячах экранах в метро, автобусах, электробусах и трамваях. Все видеотрансляции будут сопровождаться титрами, а аудиоверсия обращения президента также будет звучать в вестибюлях и переходах московского метро.

"В новогоднюю ночь будем транслировать обращение президента России Владимира Путина, а в течение каникул покажем тематический эфир", — сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Праздничная программа в транспорте

Кроме обращений, в новогодние праздники в транспорте Москвы будет транслироваться праздничная программа, которая включает мультфильмы, кадры украшенного транспорта и катка на территории Северного речного вокзала.

Также в эфире расскажут о традициях празднования Нового года. По мнению эксперта, такие нововведения создают уникальную праздничную атмосферу и дарят пассажирам особое ощущение волшебства в поездках.