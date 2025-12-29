Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бойцы армии РФ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:42

Новый год с мыслями о тех, кто далеко: омбудсмен напомнила о самом важном

Москалькова пожелала возвращения бойцов СВО живыми и здоровыми — ТАСС

В преддверии Нового года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к россиянам с теплыми пожеланиями и отдельно подчеркнула важность поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС. В своем обращении омбудсмен сделала акцент на человеческих ценностях и ожидании мира и возвращения бойцов к своим семьям.

Пожелания участникам СВО

Особые слова Татьяна Москалькова адресовала военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, а также их родным и близким. Она подчеркнула, что для общества крайне важно сохранять единство и надежду на благополучный исход.

"Мы будет работать и молиться за нашу победу, возвращение наших бойцов живыми и здоровыми, чтобы их дети, жены, матери, родные и близкие встретили и обняли их", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, поддержка семей военнослужащих и ожидание скорейшего возвращения бойцов домой остаются одной из ключевых тем в уходящем году.

Ценности для каждой семьи

В своем новогоднем обращении Москалькова также обратилась ко всем жителям страны. Она пожелала, чтобы в новом году в каждой семье сохранялись мир и взаимопонимание, а бытовые и внешние трудности не разрушали человеческие связи.

Омбудсмен подчеркнула, что именно согласие, любовь и поддержка внутри семьи являются основой устойчивости общества. По ее словам, материальные и внешние обстоятельства со временем меняются, тогда как человеческие отношения имеют гораздо более долгосрочное значение.

"В каждую семью пришли мир, благополучие, согласие, любовь и взаимная поддержка", — добавила Татьяна Москалькова.

Новогодний настрой

Обращение уполномоченного по правам человека прозвучало в традиционном для конца года контексте — как напоминание о значении простых и базовых ценностей. Москалькова отметила, что все остальное в жизни носит временный характер, тогда как забота о близких и стремление к миру остаются неизменными ориентирами.

