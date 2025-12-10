Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
имбирное печенье
имбирное печенье
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:30

Сливки, специи и один новогодний трюк: десерт, который станет семейной традицией

Новогодний десерт можно приготовить с детьми — бренд-шеф Даутов

Имбирное печенье и мандариновая панна-котта могут стать быстрым и эффектным праздничным десертом, отметил бренд-шеф сети Горбуфеты Рустам Даутов. О новогодних рецептах он рассказал в комментарии NewsInfo.

Традиционное имбирное печенье может стать отличным десертом к новогднему столу, отметил эксперт, тме более, что рецепт легко адаптировать под собственные вкусы.

"По рецепту, мука, масло, желательно сахарная пудра, можно сахар в кофемолке разбить. Пятьсот грамм муки, двести грамм сахара, столько же масла, соли два грамма, специи базовые. Имбирь сухой можно взять. Гвоздика, кардамон, корица. Можно добавить что-то по вкусу, убрать, что не нравится. На это количество добавить пару яиц. Можно без яйца, они будут более песочные, более рассыпчатые. Смешиваем сухие компоненты, в миксере на небольшой скорости насадкой для теста смешиваем с мягким маслом", — рассказал Даутов.

Он отметил, что после часового охлаждения тесто можно раскатывать, а затем вырезать елочки и звездочки. По его словам, украшение печенья вместе с детьми делает десерт особенно атмосферным и семейным.

Бренд-шеф поделился ещё одним рецептом новогоднего десерта, такого же лёгкого, по его словам, в приготовлении.

"Мандариновая панна-котта. Основной ингредиент это сливочная база. Сливки с молоком, базовую пропорцию один к одному взять. Сливки я использую для этого большой жирности. Сахар растопить, вводим желатин по инструкции. Сейчас есть консервированные мандарины, просто слили сок, затянули его желатином также, остудили. Готовые дольки мандаринов выложили на сливки, залили и остывает", — порекомендовал десерт специалист.

Эксперт пояснил, что такую новогоднюю сладость с мандаринами несложно будет приготовить даже начинающим кулинарам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кондитеры назвали ошибку, из-за которой тирамису теряет форму — Ristorante News вчера в 22:14
Взбиваю желтки с сахаром не как раньше — и тирамису выходит идеальный, держит форму

Повар рассказал, как приготовить тирамису, который не растекается и сохраняет идеальную кремовую текстуру. Подробные советы, вариации и секреты итальянских кондитеров.

Читать полностью » Английский рождественский пудинг готовится на водяной бане в течение 5 часов — повар вчера в 20:38
Смешиваю сухофрукты и коньяк — получаю десерт, который сводит с ума всю Европу на Рождество

Английский рождественский пудинг: сухофрукты в коньяке, пряное тесто с орехами и томление на водяной бане, чтобы вкус стал глубже после выдержки.

Читать полностью » Рецепт бефстроганов 1959 года предусматривает обжаривание мяса на сильном огне без перемешивания в первые минуты — повара вчера в 16:59
Беру говядину и готовлю бефстроганов по-старинке — результат удивил даже тех, кто ел его десятки раз

Домашний бефстроганов по мотивам рецепта 1959 года удивляет сочетанием простоты и насыщенного вкуса. Узнайте, чем отличается классическая версия и как добиться идеального результата.

Читать полностью » Приготовленный картофель можно хранить в холодильнике до 2-3 дней — кулинары вчера в 14:46
Начала готовить картофельные гармошки с беконом на Новый год — и вся семья попросила добавлять это блюдо на каждое застолье

Узнайте, как приготовить 5 невероятно вкусных картофельных гарниров, которые украсят ваш новогодний стол и порадуют ваших гостей. Простые и вкусные рецепты!

Читать полностью » В органических овощах выявили меньше пестицидов и химикатов — EcoSever вчера в 14:29
Здоровье на вес золота: почему чистая еда становится роскошью XXI века

Органические продукты могут содержать больше витаминов и антиоксидантов и быть экологичнее обычных, но преимущества "не всегда доказаны и оправданны".

Читать полностью » Пищевая сода повысила хруст картошки во фритюрнице — шеф-повар вчера в 12:24
Обычный картофель стал ресторанным деликатесом: всё решает щепотка соды

Повара рассказали, как приготовить идеальный хрустящий картофель во фритюрнице: советы экспертов, выбор жира, подготовка клубней и секрет идеальной корочки.

Читать полностью » Слоёный салат с копчёной курицей, грибами, яйцом и сыром готовится за 30 минут — повар вчера в 10:25
Новый год без этого салата — не праздник: делаю его всегда и советую всем: слой сыра и яйца тает во рту

Салат с копчёной грудкой и маринованными грибами: быстрые слои с яйцами и сыром, как отцедить грибы и дозировать майонез для идеальной формы.

Читать полностью » Кутью готовят из цельной пшеницы с маком и мёдом и хранят не дольше трёх дней — повара вчера в 6:30
Сделала кутью на Рождество по этому старинному способу — результат удивил всех за столом

Пшеничная рождественская кутья остаётся одним из самых важных праздничных блюд. Узнайте, как её правильно приготовить, подать и сохранить традиции дома.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Удачные пары овощей ускоряют рост и укрепляют растения — агрономы
Спорт и фитнес
Утренняя вода с корицей помогла стабилизировать уровень сахара в крови — эндокринологи
Питомцы
Холодный пол провоцирует воспаление костей у щенков — ветеринар Кромия
Наука
Планеты могут образовывать воду из минералов и водорода — Science News
Происшествия
Пожарные применяют дополнительную технику для тушения ТЦ Баянгол – МЧС РФ
Общество
Обработка дорог Подмосковья охватила 12,7 тыс. км – Марат Сибатулин
Мир
Встреча министров ЕС по Украине пройдёт во Львове 10–11 декабря – ТАСС
Общество
Синоптики спрогнозировали до минус 7 градусов в Москве 13 декабря – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet