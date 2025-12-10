Сливки, специи и один новогодний трюк: десерт, который станет семейной традицией

Имбирное печенье и мандариновая панна-котта могут стать быстрым и эффектным праздничным десертом, отметил бренд-шеф сети Горбуфеты Рустам Даутов. О новогодних рецептах он рассказал в комментарии NewsInfo.

Традиционное имбирное печенье может стать отличным десертом к новогднему столу, отметил эксперт, тме более, что рецепт легко адаптировать под собственные вкусы.

"По рецепту, мука, масло, желательно сахарная пудра, можно сахар в кофемолке разбить. Пятьсот грамм муки, двести грамм сахара, столько же масла, соли два грамма, специи базовые. Имбирь сухой можно взять. Гвоздика, кардамон, корица. Можно добавить что-то по вкусу, убрать, что не нравится. На это количество добавить пару яиц. Можно без яйца, они будут более песочные, более рассыпчатые. Смешиваем сухие компоненты, в миксере на небольшой скорости насадкой для теста смешиваем с мягким маслом", — рассказал Даутов.

Он отметил, что после часового охлаждения тесто можно раскатывать, а затем вырезать елочки и звездочки. По его словам, украшение печенья вместе с детьми делает десерт особенно атмосферным и семейным.

Бренд-шеф поделился ещё одним рецептом новогоднего десерта, такого же лёгкого, по его словам, в приготовлении.

"Мандариновая панна-котта. Основной ингредиент это сливочная база. Сливки с молоком, базовую пропорцию один к одному взять. Сливки я использую для этого большой жирности. Сахар растопить, вводим желатин по инструкции. Сейчас есть консервированные мандарины, просто слили сок, затянули его желатином также, остудили. Готовые дольки мандаринов выложили на сливки, залили и остывает", — порекомендовал десерт специалист.

Эксперт пояснил, что такую новогоднюю сладость с мандаринами несложно будет приготовить даже начинающим кулинарам.