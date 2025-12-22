Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото гостиничного номера
Фото гостиничного номера
© https://pixabay.com by peterweideman is licensed under Free
Главная / Центральный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:57

Новый год без свободных мест: региональные гостиницы стремительно закрывают бронирование

Загрузка гостиниц Тамбовской области превысила 85% на Новый год — ТАСС

Новогодние каникулы в Тамбовской области обещают пройти при почти полном аншлаге: гостиницы региона стремительно заполняются, а туристические маршруты фиксируют высокий спрос задолго до начала праздников. Регион входит в сезон с уверенными показателями и насыщенной программой. Об этом сообщает ТАСС.

Загрузка гостиниц и интерес туристов

По словам исполняющего обязанности министра туризма Тамбовской области Станислава Дзасохова, загрузка номерного фонда на период новогодних праздников уже превысила 85%. Это свидетельствует о готовности гостиничной инфраструктуры региона к приёму гостей и устойчивом интересе со стороны туристов.

Высокий спрос фиксируется как со стороны индивидуальных путешественников, так и организованных групп. Туроператоры отмечают, что бронирование размещения и экскурсионных программ продолжается, несмотря на приближение праздничных дат.

Национальный маршрут и "Усадьба Асеевых"

Наибольшей популярностью у гостей региона пользуется национальный туристический маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков". Особый интерес вызывает программа в Музейном комплексе "Усадьба Асеевых", которая традиционно становится центром новогоднего турпотока.

По данным регионального Минтуризма, на экскурсии в усадьбе уже забронированы 72 группы, а уровень продаж билетов достиг 85%. Это один из самых высоких показателей среди культурных объектов области в праздничный период.

География гостей и организованные туры

Рост туристической привлекательности Тамбовской области подтверждается и межрегиональной статистикой. На новогодние каникулы уже реализовано более 400 организованных туров. Ожидается приезд туристов из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, а также Пензенской области.

Региональные власти отмечают, что подобная география гостей говорит о расширении туристического имиджа области и росте интереса к культурно-познавательному отдыху в центральной части России.

Старт новогодних мероприятий

Официальный старт праздничным мероприятиям в Тамбовской области будет дан 26 декабря. В этот день в усадьбе Асеевых зажгут главную новогоднюю ёлку региона и откроют сказочную резиденцию.

Специальным гостем праздника станет главный Дед Мороз Черноземья, который прибудет из воронежского центра "Нелжа.ру". Организаторы рассчитывают, что торжественное открытие задаст тон всей новогодней программе и привлечёт дополнительный поток посетителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Балашихе вечером произошло массовое отключение электроэнергии — 17.12.2025 в 19:53
Светофоры погасли, магазины встали: что произошло в Балашихе этим вечером

В Балашихе произошло массовое отключение электричества: без света остались дома, магазины и светофоры, авария стала второй за два дня.

Читать полностью » Ночь на 15 декабря стала самой холодной с начала зимы в Москве — Тишковец 15.12.2025 в 9:54
Москва замёрзла по-зимнему: таких значений этой зимой ещё не фиксировали

В столице зафиксирована самая морозная ночь этой зимы. Температуры впервые опустились до климатической нормы декабря.

Читать полностью » В Подмосковье появился чат-бот для жалоб на работу бригад скорой помощи 14.12.2025 в 22:53
Жалобы больше не пропадут: в Подмосковье заработал прямой чат с руководством скорой

В Подмосковье запустили чат-бот для жалоб и обращений по работе скорой помощи — сервис работает круглосуточно и напрямую связан с руководством службы.

Читать полностью » Стоимость проезда в электричках Подмосковья со 2 января увеличат до 61 рубля 14.12.2025 в 22:48
Новый год — новые тарифы: электрички в Подмосковье прибавят в цене

С начала января 2026 года в Подмосковье подорожает проезд в электричках: вырастут тарифы на разовые поездки и абонементы.

Читать полностью » Снег в Москве возможен только в конце декабря — синоптик Евгений Тишковец 14.12.2025 в 19:51
Снег в Москве откладывается: декабрь готовит неожиданный поворот перед Новым годом

Морозы в Москве усиливаются, но снега всё нет. Синоптики объяснили, почему сугробы появятся только под конец декабря.

Читать полностью » Москвичей предупредили о первых десятиградусных морозах в ночь на 15 декабря 14.12.2025 в 14:58
Морозы берут разгон: столицу РФ ждёт самая холодная ночь с начала сезона

В Москве ожидается самая холодная ночь с начала зимы: синоптики прогнозируют двузначные морозы и погоду, больше похожую на январскую.

Читать полностью » В Москве за ночь выпало до 2 см снега и температура снизилась на 10 градусов 13.12.2025 в 13:15
Мороз без предупреждения: Москва проснулась в другой погодной реальности

В Москву вернулась зима: снег, мороз и ветер сменили недавнее тепло, а синоптики рассказали, как будет меняться погода до конца декабря.

Читать полностью » Морозы до минус 9 градусов и снегопад ожидаются в Москве 13–14 декабря — Вильфанд 12.12.2025 в 10:31
Погода в Москве готовит неожиданный поворот: выходные пройдут по новому сценарию

В Москве на выходных ожидается резкое похолодание и снегопад: синоптики предупреждают о переходе к устойчивой зимней погоде.

Читать полностью »

Новости
Наука
Природа использует плитку для брони и гибкости у многих видов — Ньякатура
Еда
Вкус моркови по-корейски зависит от точных пропорций — кулинары
Россия
31% россиян готовы работать в январские праздники — аналитики
Авто и мото
Маленький пробег в объявлении может скрывать проблемы с авто — автоэксперт
Красота и здоровье
Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог
Наука
Наночастицы усилили перенос митохондрий между клетками — PNAS
Питомцы
Джунгарские хомяки живут около четырех лет — ветеринар
Спорт и фитнес
Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet