Новый год без свободных мест: региональные гостиницы стремительно закрывают бронирование

Новогодние каникулы в Тамбовской области обещают пройти при почти полном аншлаге: гостиницы региона стремительно заполняются, а туристические маршруты фиксируют высокий спрос задолго до начала праздников. Регион входит в сезон с уверенными показателями и насыщенной программой. Об этом сообщает ТАСС.

Загрузка гостиниц и интерес туристов

По словам исполняющего обязанности министра туризма Тамбовской области Станислава Дзасохова, загрузка номерного фонда на период новогодних праздников уже превысила 85%. Это свидетельствует о готовности гостиничной инфраструктуры региона к приёму гостей и устойчивом интересе со стороны туристов.

Высокий спрос фиксируется как со стороны индивидуальных путешественников, так и организованных групп. Туроператоры отмечают, что бронирование размещения и экскурсионных программ продолжается, несмотря на приближение праздничных дат.

Национальный маршрут и "Усадьба Асеевых"

Наибольшей популярностью у гостей региона пользуется национальный туристический маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков". Особый интерес вызывает программа в Музейном комплексе "Усадьба Асеевых", которая традиционно становится центром новогоднего турпотока.

По данным регионального Минтуризма, на экскурсии в усадьбе уже забронированы 72 группы, а уровень продаж билетов достиг 85%. Это один из самых высоких показателей среди культурных объектов области в праздничный период.

География гостей и организованные туры

Рост туристической привлекательности Тамбовской области подтверждается и межрегиональной статистикой. На новогодние каникулы уже реализовано более 400 организованных туров. Ожидается приезд туристов из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, а также Пензенской области.

Региональные власти отмечают, что подобная география гостей говорит о расширении туристического имиджа области и росте интереса к культурно-познавательному отдыху в центральной части России.

Старт новогодних мероприятий

Официальный старт праздничным мероприятиям в Тамбовской области будет дан 26 декабря. В этот день в усадьбе Асеевых зажгут главную новогоднюю ёлку региона и откроют сказочную резиденцию.

Специальным гостем праздника станет главный Дед Мороз Черноземья, который прибудет из воронежского центра "Нелжа.ру". Организаторы рассчитывают, что торжественное открытие задаст тон всей новогодней программе и привлечёт дополнительный поток посетителей.