Красное вино
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Новый год без резких скачков: почему цены на вино остались стабильными в праздничный сезон

Цены на вино в России в 2025 году выросли на 6-8%, но резких скачков не произошло — ТАСС

Цены на вино в России в 2025 году увеличились на 6-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, несмотря на рост, накануне Нового года не произошло резких скачков в стоимости напитков. По информации ТАСС, значительная часть ассортимента российского рынка представлена отечественными винами, качество которых стабильно улучшается, но также доступен выбор для любителей импортных напитков.

Почему вино подорожало

Олеся Латышева, руководитель проекта "Винный гид России", пояснила, что рост цен на шампанские и игристые вина не связан напрямую с текущей экономической ситуацией. Обычно изменение стоимости происходит дважды в год, когда формируются закупочные цены — летом и в зимний период, когда начинают готовить вино к новогодним праздникам.

"Цены на вино примерно выросли на 6-8%. Сюда включаются также затраты на рабочую силу и обработку виноградников", — уточнила Латышева.

Эксперт также добавила, что экономическая ситуация может увеличивать издержки на производство вина, что влияет на ценовую политику. Тем не менее, повышение цен перед праздниками не свойственно многим крупным производителям, таким как "Золотая балка".

Новогодний ассортимент

Российские магазины предлагают богатый ассортимент шампанских и игристых вин — около 3 тыс. наименований. Краснодарский край занимает ведущие позиции в производстве шампанского классическим методом, а крупные российские винодельни, такие как "Абрау-Дюрсо", "Фанагория" и "Кубань-вино", предлагают широкий выбор на любой вкус и бюджет.

Кроме того, на полках можно найти и продукцию из Крыма, например, вина "Новый свет", а также популярные сорта из стран БРИКС и других дружественных государств, включая ЮАР и Чили.

Импортные вина

В последнее время растет интерес к винам из Южной Африки и Латинской Америки, особенно к игристым винам из Чили. Однако, как замечают эксперты, многие импортные вина значительно подорожали за последние несколько лет, и их цена в России может быть в два-три раза выше, чем стоимость в стране-производителе.

"Африканские вина в среднем представлены в ценовой категории, которая подходит широкому кругу потребителей", — отмечает Латышева.

Тем не менее, отечественные вина, произведенные по традиционной технологии, остаются конкурентоспособными по цене.

Советы по выбору вина на Новый год

Светлана Ломсадзе, бренд-шеф-сомелье "Абрау-Дюрсо", советует при выборе игристого вина обратить внимание на сорта винограда, метод производства и уровень сахара в составе, которые влияют на вкус и аромат напитка.

"Новый год — отличный повод попробовать тот вариант, который вы давно планировали. Розовое или красное игристое станет ярким акцентом праздника", — добавила она.

Также немаловажным фактором является дата выдержки — молодые вина обладают яркими нотами, в то время как выдержанные вина имеют более насыщенный вкус.

