Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
мишура
мишура
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:17

Новый год без ожидания: статистика показала, как меняется ритм праздника

Продажи новогоднего декора в России выросли на 45% за сезон — Mash

Подготовка к Новому году в России в этом сезоне началась заметно раньше обычного и привела к резкому росту продаж праздничных товаров. Уже осенью спрос на новогодний декор и символику начал стремительно увеличиваться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на внутреннюю статистику маркетплейса Wildberries.

Резкий рост продаж новогоднего декора

По данным источника, продажи мишуры выросли на 30%, ёлочных шаров — на 56%, а уличных гирлянд — примерно на треть. В целом оборот товаров рождественской и новогодней тематики оказался на 45% выше показателей 2025 года. Такой рост эксперты связывают с более ранним стартом подготовки к праздникам и активными покупками в октябре-ноябре.

Особенно заметной стала динамика продаж ёлок. Именно в этот период россияне начали массово приобретать как живые, так и искусственные деревья, что сразу отразилось на статистике.

Ёлки: живые бьют рекорды

Самый впечатляющий рост показали живые российские ёлки — их продажи увеличились сразу на 630% год к году. Для сравнения, спрос на зарубежные живые ёлки вырос на 150%. Это может быть связано как с ценовым фактором, так и с интересом к отечественной продукции.

Искусственные ёлки также пользовались устойчивым спросом, включая премиальный сегмент. Самая дорогая отечественная искусственная ель высотой три метра обошлась покупателю почти в 322 тысячи рублей, что стало одним из самых заметных примеров дорогих праздничных покупок сезона.

Тренды украшений и символ года

По оценкам специалистов, в этом году россияне активно выбирали парные украшения, стеклянные ретро-игрушки и декор, вдохновлённый советской анимацией. Эти мотивы стали одними из самых популярных в праздничном оформлении домов.

Отдельным трендом стали товары с изображением лошадей. Оборот продукции с этим символом вырос почти на 300%. Покупатели активно приобретали украшения, ювелирные изделия, товары для рукоделия, праздничный декор и посуду с конной тематикой.

Рост интереса к символике и ностальгическому дизайну, по мнению экспертов, отражает общее стремление сделать новогодние праздники более эмоциональными и "домашними", с акцентом на атмосферу и традиции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Задержка более 15 минут требует переноса встречи — специалист по этикету Коломацкая сегодня в 16:10
Опоздание, которое не прощают: как одна минута ломает деловую репутацию

Опоздание может сорвать переговоры и испортить репутацию. Эксперт по этикету объяснила, когда извинения ещё работают, а когда — уже нет.

Читать полностью » Минпросвещения утвердило единый порядок разбора школьных конфликтов — Минпросвещения РФ сегодня в 13:32
Скандалам в школах прописали сценарий: каждый конфликт теперь разбирают по шагам

Минпросвещения утвердило пятиэтапный порядок разрешения конфликтов в школах — инструкция уже направлена в регионы.

Читать полностью » Маркетплейсам запретят размещать товары без маркировки в карточках — DEITA.RU сегодня в 6:29
Товар есть — продажи нет: маркетплейсы вводят жёсткий фильтр для продавцов

В России готовят новые требования для маркетплейсов: продавцов обяжут подтверждать легальность товаров через систему маркировки.

Читать полностью » Максимальные декретные выплаты в 2026 году превысят 1,3 млн рублей — ТАСС сегодня в 5:31
В декрете — с миллионом: какие выплаты смогут получить работающие матери уже в 2026 году

В 2026 году максимальные декретные выплаты для работающих матерей превысят 1,3 млн рублей — названы новые суммы пособий.

Читать полностью » В России сохраняется норма 40-часовой рабочей недели — Светлана Бессараб сегодня в 4:31
Шестидневка как призрак прошлого: трудовой кодекс закрыл дверь, которую пытались приоткрыть

В Госдуме заявили, что перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет — обсуждаются лишь более гибкие форматы труда.

Читать полностью » Мошенники используют рабочий контекст для срочных финансовых атак — Виктор Иевлев сегодня в 4:31
Голос, который знает всё: почему дипфейки станут самым опасным оружием киберпреступников

В 2026 году мошенники перейдут к дипфейкам в реальном времени. Эксперты предупреждают: атаки станут незаметнее и опаснее.

Читать полностью » Лариса Долина может переехать в усадьбу под Мытищами после решения суда — aif.ru сегодня в 4:14
Высокий забор и три дома в лесу: где может начаться новая жизнь Ларисы Долиной

После суда о выселении Лариса Долина может переехать из центра Москвы в загородную усадьбу под Мытищами с тремя домами и закрытой территорией.

Читать полностью » МВД предлагает сдавать экзамен на права без бумажной медсправки — ТАСС вчера в 18:39
Сдавать на права станет проще без лишних бумаг: МВД готовит новые правила по медзаключениям

Получение водительских прав в России изменится: теперь не нужно приносить медсправку, а экзамен можно сдавать всего через 60 дней. Узнайте все детали!

Читать полностью »

Новости
Советы и рекомендации
Уксус при варке делает макароны более упругими и менее клейкими — PrimaMedia
Общество
Юрист Ирина Сивакова назвала январь невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году — PrimaMedia
ДФО
Запрет на продажу алкоголя будет действовать весь период новогодних мероприятий — ДВ-РОСС
Технологии
LG анонсировала гуманоидного домашнего робота CLOiD к выставке CES 2026 — LG Newsroom
Технологии
Lenovo выпустила пауэрбанк ThinkPlus с максимальной мощностью 190 Вт — Gizmochina
Красота и здоровье
Изношенные вещи в гардеробе отражают отношение человека к себе — стилисты
Общество
Дело Долиной не создаёт универсального механизма пересмотра — адвокат Людмила Айвар
Дом
Блендер очищается за 30 секунд с водой и каплей средства — эксперты Allrecipes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet