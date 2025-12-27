Новый год без ожидания: статистика показала, как меняется ритм праздника

Подготовка к Новому году в России в этом сезоне началась заметно раньше обычного и привела к резкому росту продаж праздничных товаров. Уже осенью спрос на новогодний декор и символику начал стремительно увеличиваться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на внутреннюю статистику маркетплейса Wildberries.

Резкий рост продаж новогоднего декора

По данным источника, продажи мишуры выросли на 30%, ёлочных шаров — на 56%, а уличных гирлянд — примерно на треть. В целом оборот товаров рождественской и новогодней тематики оказался на 45% выше показателей 2025 года. Такой рост эксперты связывают с более ранним стартом подготовки к праздникам и активными покупками в октябре-ноябре.

Особенно заметной стала динамика продаж ёлок. Именно в этот период россияне начали массово приобретать как живые, так и искусственные деревья, что сразу отразилось на статистике.

Ёлки: живые бьют рекорды

Самый впечатляющий рост показали живые российские ёлки — их продажи увеличились сразу на 630% год к году. Для сравнения, спрос на зарубежные живые ёлки вырос на 150%. Это может быть связано как с ценовым фактором, так и с интересом к отечественной продукции.

Искусственные ёлки также пользовались устойчивым спросом, включая премиальный сегмент. Самая дорогая отечественная искусственная ель высотой три метра обошлась покупателю почти в 322 тысячи рублей, что стало одним из самых заметных примеров дорогих праздничных покупок сезона.

Тренды украшений и символ года

По оценкам специалистов, в этом году россияне активно выбирали парные украшения, стеклянные ретро-игрушки и декор, вдохновлённый советской анимацией. Эти мотивы стали одними из самых популярных в праздничном оформлении домов.

Отдельным трендом стали товары с изображением лошадей. Оборот продукции с этим символом вырос почти на 300%. Покупатели активно приобретали украшения, ювелирные изделия, товары для рукоделия, праздничный декор и посуду с конной тематикой.

Рост интереса к символике и ностальгическому дизайну, по мнению экспертов, отражает общее стремление сделать новогодние праздники более эмоциональными и "домашними", с акцентом на атмосферу и традиции.