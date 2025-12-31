Новый год без мусорных проблем: как Москва борется с накоплением отходов в праздничные дни

В Москве усилили контроль за вывозом мусора на праздничные дни, чтобы избежать накопления отходов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, пишет ТАСС.

Согласно его словам, в период праздников и выходных объем отходов на контейнерных площадках традиционно увеличивается, поэтому будет привлечен дополнительный персонал и резервная техника.

Меры по улучшению вывоза мусора

Для обеспечения своевременного вывоза мусора на улицах города в праздничные дни планируется использование дополнительных ресурсов. Бирюков уточнил, что для решения возникших проблем будут работать десять аварийных бригад регионального оператора, которые смогут оперативно устранить накопление отходов на контейнерных площадках.

"Для того, чтобы обеспечить их своевременный вывоз, привлечем к этой работе дополнительный персонал и выведем на линию резервные единицы спецтехники", — заявил заммэра.

Кроме того, планируется, что спецтранспорт для вывоза отходов будет приезжать в соответствии с установленным временным интервалом, график которого можно найти на информационных табличках, размещенных на каждой контейнерной площадке. В новогодние праздники круглосуточно будет работать горячая линия АО "Экотехпром", на которую жители смогут сообщать о любых проблемах с вывозом мусора.

Раздельный сбор отходов в Москве

Также Бирюков напомнил, что в Москве уже шесть лет реализуется программа раздельного сбора отходов. Каждый год объемы собранного вторсырья растут, и в 2025 году, по прогнозам, будет переработано около 1,3 млн тонн отходов, сортированных с января по сентябрь.