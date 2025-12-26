Новый год — время не только радости, но и обмана: как избежать мошенничества в праздничный сезон

С наступлением новогодних праздников мошенники активизировались и начали использовать различные схемы для обмана граждан. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ, эксперты выделяют три наиболее распространенные мошеннические схемы, которые становятся особенно актуальными в праздничный период.

"Фишинг в праздничной упаковке"

Первая схема — это массовые рассылки, которые якобы касаются "подарков от Деда Мороза". Злоумышленники рассылают "трогательные" новогодние письма или уведомления о доставке, ссылаясь на "подарки" и новогодние предложения. Однако ссылки в этих сообщениях ведут на фальшивые сайты (фишинговые), предназначенные для кражи данных банковских карт и учетных записей.

Поддельные магазины и билеты

Вторая схема заключается в создании поддельных сайтов, которые выглядят как известные интернет-магазины или маркетплейсы. Мошенники продают фальшивые билеты на новогодние мероприятия, такие как шоу и детские елки. После оплаты товар не поступает покупателю, а вход на мероприятия оказывается недействительным. Злоумышленники часто используют агрессивную рекламу в социальных сетях и мессенджерах, заманивая пользователей привлекательными "праздничными предложениями".

Социальные ловушки

Третья схема включает фальшивые новогодние розыгрыши и конкурсы в социальных сетях. Мошенники просят участников ввести данные банковских карт или другие личные сведения для получения "приза". Опасность представляют также файлы с расширением. apk для Android, которые на самом деле содержат вредоносное ПО.

Советы по безопасности

Эксперты ВТБ настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они пришли от знакомых, и проверять сайты магазинов на подлинность. Также, для безопасности онлайн-платежей, рекомендуется использовать отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом или пополнять её только на сумму конкретной покупки.

"В праздничной суете люди склонны меньше проверять информацию и охотнее верят в выгодные предложения, чем обычно. Мошенники этим активно пользуются, подделывая сайты известных магазинов и создавая фейковые конкурсы", — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать потери средств и сохранить праздничное настроение.