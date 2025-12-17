Новый год в очереди: граница Эстонии и России превратилась в испытание на выносливость

Очереди на границе между Эстонией и Россией в преддверии зимних праздников растянулись на километры, превратив поездку к родственникам в многочасовое испытание. Поток желающих попасть в РФ резко вырос на фоне рождественских и новогодних дат. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Очереди на погранпереходе Нарва — Ивангород

По данным источника, на пропускном пункте Нарва — Ивангород собрались несколько сотен человек, планирующих въезд на территорию России. Основная цель поездок — провести праздники с родственниками и друзьями в Ленинградской области и других регионах РФ. В социальных сетях сами путешественники отмечают, что готовились к поездке заранее и специально брали отпуск под праздничные дни.

Из-за наплыва людей пропускная способность пункта оказалась перегружена. Очереди формируются задолго до подъезда к КПП и продолжают увеличиваться по мере приближения выходных и праздничных дат.

Задержки на эстонской стороне

Как утверждается, эстонские пограничные службы не спешат с оформлением выезда своих граждан. По информации SHOT, таможенники получили указания задерживать желающих попасть в Россию, что существенно замедлило прохождение контроля. В результате время ожидания в очереди в отдельных случаях превышает 30 часов.

Такая ситуация привела к стихийному самоорганизованному порядку. Люди составляют собственные списки, чтобы сохранить место в очереди, и поочередно уходят греться в ближайшие кафе и торговые центры. Многие проводят на границе почти двое суток.

Праздничный фактор и бытовые сложности

Дополнительную нагрузку на погранпереход создал именно праздничный фактор. Рождество и Новый год традиционно становятся поводом для поездок к близким, и в этом году направление в сторону России оказалось особенно востребованным. Для многих жителей Эстонии такие визиты остаются важной семейной традицией.

Длительное ожидание в зимних условиях осложняет поездку пожилым людям и семьям с детьми. Несмотря на это, поток желающих пересечь границу не снижается, а очереди продолжают оставаться плотными на протяжении всего дня и ночи.