Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаги Прибалтики
Флаги Прибалтики
© flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:44

Новый год в очереди: граница Эстонии и России превратилась в испытание на выносливость

Очереди на границе Эстонии и России растянулись на километры — SHOT

Очереди на границе между Эстонией и Россией в преддверии зимних праздников растянулись на километры, превратив поездку к родственникам в многочасовое испытание. Поток желающих попасть в РФ резко вырос на фоне рождественских и новогодних дат. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Очереди на погранпереходе Нарва — Ивангород

По данным источника, на пропускном пункте Нарва — Ивангород собрались несколько сотен человек, планирующих въезд на территорию России. Основная цель поездок — провести праздники с родственниками и друзьями в Ленинградской области и других регионах РФ. В социальных сетях сами путешественники отмечают, что готовились к поездке заранее и специально брали отпуск под праздничные дни.

Из-за наплыва людей пропускная способность пункта оказалась перегружена. Очереди формируются задолго до подъезда к КПП и продолжают увеличиваться по мере приближения выходных и праздничных дат.

Задержки на эстонской стороне

Как утверждается, эстонские пограничные службы не спешат с оформлением выезда своих граждан. По информации SHOT, таможенники получили указания задерживать желающих попасть в Россию, что существенно замедлило прохождение контроля. В результате время ожидания в очереди в отдельных случаях превышает 30 часов.

Такая ситуация привела к стихийному самоорганизованному порядку. Люди составляют собственные списки, чтобы сохранить место в очереди, и поочередно уходят греться в ближайшие кафе и торговые центры. Многие проводят на границе почти двое суток.

Праздничный фактор и бытовые сложности

Дополнительную нагрузку на погранпереход создал именно праздничный фактор. Рождество и Новый год традиционно становятся поводом для поездок к близким, и в этом году направление в сторону России оказалось особенно востребованным. Для многих жителей Эстонии такие визиты остаются важной семейной традицией.

Длительное ожидание в зимних условиях осложняет поездку пожилым людям и семьям с детьми. Несмотря на это, поток желающих пересечь границу не снижается, а очереди продолжают оставаться плотными на протяжении всего дня и ночи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE сегодня в 7:29
Исчезнувший Дед Мороз: почему перевод денег незнакомцу — плохая идея под Новый год

Перед Новым годом мошенники массово продают "дешёвые" билеты на ёлки и праздники: деньги уходят, а продавцы исчезают. Где ловушка?

Читать полностью » Половина россиян не пойдет на новогодний корпоратив — РОМИР сегодня в 7:24
Стесняются или боятся? Поколение 25-34 лет массово отказывается от корпоративных праздников

Половина россиян готова пропустить новогодний корпоратив, а присутствие начальства разделило мнения. Какие цифры показал опрос и кто чаще против?

Читать полностью » Сотрудники читают корпоративные соцсети поверхностно из-за формального контента — A2:Research сегодня в 7:17
Официально, скучно, мимо: как компании сами отпугивают людей своими соцсетями

Исследование показало, что большинство сотрудников не готовы рекомендовать корпоративные соцсети работодателей, считая их формальными и малополезными.

Читать полностью » Зарплаты курьеров в России выросли на 26% за год — hh.ru сегодня в 7:17
Работа с рюкзаком оказалась золотой: курьеры внезапно вырвались в лидеры по доходам

Зарплаты курьеров в России выросли на четверть и превысили 140 тысяч рублей, при этом ожидания самих соискателей остаются в разы ниже.

Читать полностью » Прокуратура выявила системные нарушения в центре для детей в Якутске — ТАСС сегодня в 7:17
Дети без контроля, сигнализация не работает: проверка в Якутске пошла по жёсткому сценарию

После травмирования младенцев в соцучреждении Якутска прокуратура выявила системные нарушения и возбудила уголовное дело и восемь административных производств.

Читать полностью » В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах с 2026 года — Брынцалов сегодня в 7:15
Детские площадки против пустых бутылок: как в Подмосковье очистят дворы от алкоголя

В Подмосковье с 1 марта 2026 года резко сузят часы продажи алкоголя для общепита во дворах. Какие меры уже сработали и что дальше?

Читать полностью » Подростки и пенсионеры главные цели мошенников в 2026 году — юрист Соловьев сегодня в 7:12
Ваши соцсети продают вас мошенникам: как ИИ анализирует вашу жизнь для идеального обмана

В 2026 году мошенники усилят давление на россиян, делая ставку на подростков и пенсионеров. Эксперты объяснили, почему именно они в зоне риска.

Читать полностью » На севере России температура опустится до минус 51 градуса — Вильфанд сегодня в 7:10
Центральная Россия отделалась легким испугом, а вот на востоке готовьтесь к экстремальным -50

Морозная волна накроет север и восток России: в ряде регионов температура уйдёт на десятки градусов ниже нормы, местами до минус 51.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Экономика
Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА
ДФО
Хабаровский край направит 66,8 млн рублей на проезд больных внутри региона — ТАСС
Садоводство
Госдума повысит штраф за перевозку детей без автокресел до 5 тыс рублей — Госдума РФ
Происшествия
Следственный комитет возбудил дело о серии уличных нападений в Новосибирске — СК
Культура и шоу-бизнес
У Ларисы Долиной осталась квартира в Лефортово площадью 50 кв. м за 18 млн рублей — SHOT
Садоводство
Удобрения необходимо вносить один-два раза за сезон по потребностям — садоводы
Технологии
YouTube грозит блокировка из-за невыполнения законов РФ — депутат Ющенко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet