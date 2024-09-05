Российская сеть "Лемана Про" запускает пять новых брендов вместо продукции ADEO

Российская сеть магазинов "Лемана Про" (ранее известная как "Леруа Мерлен") планирует в этом году представить пять своих собственных брендов, которые заменят продукцию французской группы ADEO, владеющей Leroy Merlin. Об этом сообщила исполнительный директор компании Марина Фытова на Восточном экономическом форуме.

Фытова отметила, что в течение нескольких лет будет происходить полное переименование или замена брендов ADEO, которые составляют 20% товарного ассортимента. "Мы зарегистрировали пять новых торговых марок, о которых пока не будем сообщать. 16 классических марок группы ADEO, которые имеются в нашем ассортименте, будут сокращены до пяти. В конце года мы начнем запуск их в производство," — добавила она. Leroy Merlin, французская сеть гипермаркетов с товарами для строительства и ремонта, прекратила финансирование своего российского подразделения в 2022 году.

В дальнейшем более 99% акций "Леруа Мерлен Восток" перешли к компании Scenari Holding LP из ОАЭ. Весной 2024 года произошло переименование юридического лица, а летом начался ребрендинг под новым названием "Лемана Про".

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