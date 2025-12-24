Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Счета за услуги ЖКХ
Счета за услуги ЖКХ
© Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

Новые тарифы на содержание жилья во Владивостоке: кому предстоит платить больше и на сколько

Власти Владивостока утвердили новые тарифы на содержание жилья с января 2026 года — PrimaMedia

Администрация Владивостока утвердила новые размеры платы за содержание жилья, которые начнут действовать с января 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Кого коснётся повышение платы

Новые тарифы на содержание жилья затронут не всех жителей Владивостока. Повышение стоимости будет применяться в отношении владельцев муниципального жилья, а также помещений, предоставленных по договорам социального найма. Для этих категорий граждан размер платы устанавливается органами местного самоуправления.

Кроме того, изменения коснутся собственников квартир в домах, где не определена форма управления или не утверждены тарифы на содержание и ремонт общего имущества. В таких случаях муниципалитет вправе устанавливать размер платы самостоятельно.

Кто сможет влиять на тарифы

Для остальных жителей города порядок определения платы остаётся прежним. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается на общих собраниях собственников многоквартирных домов. Именно там принимаются решения о тарифах, и каждый собственник может участвовать в обсуждении и голосовании.

Таким образом, для большинства владельцев жилья рост платы напрямую зависит от решений, принятых внутри конкретного дома, а не от муниципальных нормативов.

Насколько вырастут тарифы

Судя по данным из приложения к постановлению и сравнению с тарифами прошлого года, рост составит в среднем около 10%. Плата за содержание жилого помещения увеличилась в пределах 2-4 рублей за квадратный метр. Стоимость текущего ремонта общего имущества выросла менее чем на 1 рубль за квадратный метр.

Изменения носят умеренный характер, однако в совокупности с другими коммунальными расходами могут заметно отразиться на платежах отдельных категорий жителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Губернатор Камчатки освободит замглавы Петропавловска за невыполнение обязательств по снегорасчистке – КАМЧАТКА-ИНФОРМ вчера в 4:54
Проблемы с уборкой снега: Камчатка принимает решительные меры против неэффективных чиновников

Губернатор Камчатки требует кадровых изменений из-за неэффективной снегорасчистки в Петропавловске-Камчатском. Почему ситуация с уборкой снега дошла до уголовных дел?

Читать полностью » В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня вчера в 4:54
Новый закон о маткапитале на Камчатке: кто теперь может получить поддержку при рождении первого ребенка

В Камчатском крае расширяют доступ к материнскому капиталу: теперь право на выплату получают все женщины при рождении первого ребенка.

Читать полностью » В России пересмотрены требования для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток – ИА PrimaMedia вчера в 4:54
Правительство пересмотрело налоговые льготы для бизнеса: какие проекты получат поддержку в 2027 году

В России пересмотрены условия налоговых льгот для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, что не снизит интерес к инвестициям в Дальневосточные регионы.

Читать полностью » Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской икры – Герман Зверев вчера в 4:54
Икра без маркировки: Камчатка ставит точку в браконьерском бизнесе — что будет дальше

Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт. Как это повлияло на рынок и каким образом продолжается борьба с браконьерством?

Читать полностью » Корвет Гремящий завершил участие в учениях Марумекс-2025 и вернулся во Владивосток – ТАСС вчера в 4:20
Виетнам, Шри-Ланка и Бруней: как корвет Гремящий укрепил дипломатические мосты для России

Корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода и участия в международных учениях.

Читать полностью » Мошенники заставляют жертв самим звонить по подставным номерам — Блезнеков 22.12.2025 в 11:48
Сообщение, после которого вы набираете номер сами: мошенники нашли обход всех блокировок

Мошенники всё чаще вынуждают россиян самим звонить аферистам, используя СМС и сообщения с тревожными поводами.

Читать полностью » В Приморье начали выдавать детям новогодние подарки губернатора — PrimaMedia 22.12.2025 в 11:47
Шоколад стал тяжелее, конфет больше нормы: чем удивил губернаторский подарок в этом году

Юные приморцы начали получать губернаторские сладкие подарки: в этом году в коробках 44 конфеты и увеличенная плитка шоколада с морской капустой

Читать полностью » В Приморье после морозов придёт кратковременное потепление — Примгидромет 22.12.2025 в 11:47
Антициклон отпустит — и сразу вернётся холод: декабрь в Приморье не собирается смягчаться

Приморье на этой неделе ждут резкие погодные контрасты: от ясных морозов к дождям и обратно к сильному похолоданию.

Читать полностью »

Новости
Наука
Асфальт с добавкой водорослей лучше восстанавливается после деформаций — учёные
Туризм
Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia
СКФО
Морозы отменили занятия в школах Коми для учеников до 11 классов — Комиинформ
СКФО
Физическая активность ускоряет согревание тела без обогревателей — 1777.ru
СКФО
Ремонт коллектора отопления завершили в доме на Булгаковой в Печоре — Олег Шутов
УрФО
Новые правила оплаты ЖКХ вступят в силу с 2026 года — Перво.ру
УрФО
Жительница Юрги погасила 230 тысяч рублей штрафов после ареста имущества — Газета Кемерово
Туризм
Зимой море в Турции остывает до +16 и купание срывается
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet