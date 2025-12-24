Новые тарифы на содержание жилья во Владивостоке: кому предстоит платить больше и на сколько

Администрация Владивостока утвердила новые размеры платы за содержание жилья, которые начнут действовать с января 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Кого коснётся повышение платы

Новые тарифы на содержание жилья затронут не всех жителей Владивостока. Повышение стоимости будет применяться в отношении владельцев муниципального жилья, а также помещений, предоставленных по договорам социального найма. Для этих категорий граждан размер платы устанавливается органами местного самоуправления.

Кроме того, изменения коснутся собственников квартир в домах, где не определена форма управления или не утверждены тарифы на содержание и ремонт общего имущества. В таких случаях муниципалитет вправе устанавливать размер платы самостоятельно.

Кто сможет влиять на тарифы

Для остальных жителей города порядок определения платы остаётся прежним. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается на общих собраниях собственников многоквартирных домов. Именно там принимаются решения о тарифах, и каждый собственник может участвовать в обсуждении и голосовании.

Таким образом, для большинства владельцев жилья рост платы напрямую зависит от решений, принятых внутри конкретного дома, а не от муниципальных нормативов.

Насколько вырастут тарифы

Судя по данным из приложения к постановлению и сравнению с тарифами прошлого года, рост составит в среднем около 10%. Плата за содержание жилого помещения увеличилась в пределах 2-4 рублей за квадратный метр. Стоимость текущего ремонта общего имущества выросла менее чем на 1 рубль за квадратный метр.

Изменения носят умеренный характер, однако в совокупности с другими коммунальными расходами могут заметно отразиться на платежах отдельных категорий жителей.