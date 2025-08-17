Новые штрафы за спецтранспорт: теперь не уступить — дороже, чем когда-либо

С 26 июля 2025 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые вводят новые требования для водителей при появлении на дороге транспортных средств со специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Эти изменения направлены на повышение безопасности и защиту охраняемых объектов, что связано с увеличением террористических угроз.

Что изменилось в ПДД?

Теперь водители обязаны не просто уступить дорогу специальным транспортным средствам, а обеспечить им беспрепятственный проезд, что может потребовать выполнения определенных маневров. В частности:

Уступить дорогу спецтранспорту: Водитель должен перестроиться на другую полосу, съехать на обочину или совершить другой маневр, не нарушающий ПДД, чтобы освободить путь для машины с проблесковыми маячками и сиреной.

Запрещено обгонять и двигаться на одной скорости: Водители не только не могут обгонять автомобили со спецсигналами, но и должны снизить скорость, если едут рядом с ними.

Кроме того, уступить дорогу нужно не только автомобилю со спецсигналами, но и тем машинам, которые его сопровождают, включая кортежи чиновников.

Какие штрафы ожидают нарушителей?

За нарушение этих новых правил водителям грозит штраф в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года. Ранее штрафы за подобное нарушение составляли от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Новые правила для автомобилей с проблесковыми маячками

С 1 сентября 2025 года вступает в силу еще одно изменение: водителям грозит штраф за непредоставление преимущественного движения автомобилям, оснащенным проблесковыми маячками красного и синего цвета, но без цветографических схем. Это касается не только самих машин, но и транспортных средств, которые сопровождают их, включая автомобили чиновников.

Штрафы за неправильную перевозку детей

Кроме того, с сегодняшнего дня введена ответственность за перевозку детей без специального удерживающего устройства (автокресло или бустер). Использование адаптеров или корректоров ремней безопасности вместо детского автокресла теперь влечет штраф до 3 тыс. рублей.