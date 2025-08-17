Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сотрудник ГАИ
Сотрудник ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:07

Новые штрафы за спецтранспорт: теперь не уступить — дороже, чем когда-либо

Новые правила для водителей и штрафы за нарушение при встрече со спецтранспортом и перевозке детей

С 26 июля 2025 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые вводят новые требования для водителей при появлении на дороге транспортных средств со специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Эти изменения направлены на повышение безопасности и защиту охраняемых объектов, что связано с увеличением террористических угроз.

Что изменилось в ПДД?

Теперь водители обязаны не просто уступить дорогу специальным транспортным средствам, а обеспечить им беспрепятственный проезд, что может потребовать выполнения определенных маневров. В частности:

  • Уступить дорогу спецтранспорту: Водитель должен перестроиться на другую полосу, съехать на обочину или совершить другой маневр, не нарушающий ПДД, чтобы освободить путь для машины с проблесковыми маячками и сиреной.
  • Запрещено обгонять и двигаться на одной скорости: Водители не только не могут обгонять автомобили со спецсигналами, но и должны снизить скорость, если едут рядом с ними.
  • Кроме того, уступить дорогу нужно не только автомобилю со спецсигналами, но и тем машинам, которые его сопровождают, включая кортежи чиновников.

Какие штрафы ожидают нарушителей?

За нарушение этих новых правил водителям грозит штраф в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года. Ранее штрафы за подобное нарушение составляли от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Новые правила для автомобилей с проблесковыми маячками

С 1 сентября 2025 года вступает в силу еще одно изменение: водителям грозит штраф за непредоставление преимущественного движения автомобилям, оснащенным проблесковыми маячками красного и синего цвета, но без цветографических схем. Это касается не только самих машин, но и транспортных средств, которые сопровождают их, включая автомобили чиновников.

Штрафы за неправильную перевозку детей

Кроме того, с сегодняшнего дня введена ответственность за перевозку детей без специального удерживающего устройства (автокресло или бустер). Использование адаптеров или корректоров ремней безопасности вместо детского автокресла теперь влечет штраф до 3 тыс. рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Lifan Smily признан самым дешёвым в обслуживании китайским авто в России сегодня в 7:26

Китайские авто оказались дешевле, чем многие думают: расходы ломают стереотипы

Какие китайские авто дешевле всего содержать в России? Эксперты "Авито.Авто" подсчитали реальные расходы владельцев и развенчали популярный миф.

Читать полностью » Mercedes-Maybach представил лимитированный седан S680 Emerald Isle на автошоу в Монтерее сегодня в 6:24

Новый Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle поразил интерьером и ароматом, о котором почти никто не знает

Новый Mercedes-Maybach S680 Edition Emerald Isle вдохновлён побережьем Калифорнии. Эксклюзивный дизайн, салон ручной работы и мощный V12 делают его особенным.

Читать полностью » Автомеханик назвал четыре признака, когда ремонт старого авто невыгоден сегодня в 6:11

Когда ремонт становится бессмысленным: главные сигналы, что автомобиль пора менять

Автомеханик назвал 4 поломки, после которых вложения в машину превращаются в пустую трату денег. Когда ремонт бессмысленен и пора продавать авто?

Читать полностью » Автопроизводители: цвет моторного масла не указывает на его качество сегодня в 5:12

Масло темнеет, фильтр забивается, мотор стонет — главные заблуждения водителей

Автомобильные мифы, в которые продолжают верить: от густого масла до синтетики. Эксперты объясняют, почему доверять стоит лишь рекомендациям производителя.

Читать полностью » Автоюрист рассказал, как правильно отвечать инспектору ГАИ, чтобы избежать штрафа сегодня в 5:08

Один вопрос инспектора может стоить водителю штрафа — вот что нужно знать

Почему простой вопрос инспектора ГАИ "Куда направляетесь?" может привести к штрафу и как правильно отвечать, чтобы не усугубить ситуацию.

Читать полностью » Студенты из Нанси разработали интеллектуальный лежачий полицейский BumpGuard сегодня в 4:27

Автомобилисты не ожидали такой реакции дороги — секрет нового лежачего полицейского раскрыт не до конца

Французские студенты придумали «умного» лежачего полицейского, который реагирует только на лихачей. Уже скоро его протестируют в реальных условиях.

Читать полностью » Автоэксперты: китайские вариаторы CVT выходят из строя в России к 80 тыс. км сегодня в 4:03

Коробка, которая не выдержала Россию: почему вариаторы массово выходят из строя

Почему вариаторы, задумывавшиеся как дешёвая альтернатива «автомату», массово выходят из строя в России и почему водители всё чаще отказываются от них?

Читать полностью » Bugatti представила гиперкар Tourbillon за €3,8 млн с аудиосистемой без динамиков сегодня в 3:34

Bugatti отказалась от привычных колонок в гиперкаре за миллионы евро — секрет кроется в технологии XIX века

Bugatti отказалась от динамиков в гиперкаре Tourbillon за 4 млн евро, превратив салон в музыкальную шкатулку с технологией XIX века.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%
Садоводство

Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов
Красота и здоровье

Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование
Еда

Шеф-повар объяснил, как правильно мариновать свинину для шашлыка с лимоном и луком
Садоводство

Мини-газон в контейнерах набирает популярность среди дачников Амурской области
Питомцы

Французский бульдог: особенности ухода, питания и содержания по данным РКФ
Садоводство

В Хабаровском крае вдоль южного забора рекомендуют сажать жимолость, смородину и яблони
Дом

Как выбрать кронштейн для телевизора: фиксированный или поворотный
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru