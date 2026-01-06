Новые проекты для сельского хозяйства Хабаровского края: мелиорация и модернизация земли продолжаются

В 2025 году более двух тысяч гектаров заброшенных земель вернулись в сельскохозяйственный оборот в Хабаровском крае. Это стало возможным благодаря государственным мерам поддержки, направленным на развитие аграрного сектора региона, сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Мелиорация и восстановление земель

Важным шагом на пути к возвращению заброшенных земель стало выполнение трёх крупных проектов мелиорации, которые охватили почти 1,5 тыс. гектаров. Благодаря этим проектам была восстановлена продуктивность почв, утратившая свои характеристики из-за длительного отсутствия обработки. Мелиорационные работы включали восстановление водного баланса и улучшение структуры почвы, что значительно повысило её пригодность для сельскохозяйственного использования.

Кроме того, были расчищены 10 км мелиоративных каналов в рамках системы "Благодатное", что способствовало улучшению водоснабжения и повышению эффективности аграрного производства на восстановленных землях.

Машины и кадастровый учёт

Дополнительно в сельхозоборот было вовлечено ещё 1,2 тыс. гектаров земель благодаря работе машинно-тракторной станции. Эта инициатива позволила значительно ускорить процесс обработки и подготовки земли к посеву, что сыграло важную роль в восстановлении аграрного потенциала региона.

Другим важным шагом стало постановка на кадастровый учёт бесхозяйных мелиоративных систем. С начала 2025 года было официально зарегистрировано три крупных мелиоративных системы, что обеспечило правовую основу для их дальнейшего использования в сельскохозяйственных целях.

Перспективы и дальнейшая работа

Работа по расширению сельскохозяйственного потенциала Хабаровского края не останавливается на достигнутом. Власти региона планируют продолжить развитие мелиоративных и кадастровых проектов, что позволит вовлечь в сельхозоборот ещё больше земель и повысить продуктивность аграрного сектора.