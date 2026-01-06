Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Грузовик, работающий в поле в солнечный день
Грузовик, работающий в поле в солнечный день
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:12

Новые проекты для сельского хозяйства Хабаровского края: мелиорация и модернизация земли продолжаются

В Хабаровском крае восстановили более 1,5 тыс. гектаров земель благодаря проектам мелиорации

В 2025 году более двух тысяч гектаров заброшенных земель вернулись в сельскохозяйственный оборот в Хабаровском крае. Это стало возможным благодаря государственным мерам поддержки, направленным на развитие аграрного сектора региона, сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Мелиорация и восстановление земель

Важным шагом на пути к возвращению заброшенных земель стало выполнение трёх крупных проектов мелиорации, которые охватили почти 1,5 тыс. гектаров. Благодаря этим проектам была восстановлена продуктивность почв, утратившая свои характеристики из-за длительного отсутствия обработки. Мелиорационные работы включали восстановление водного баланса и улучшение структуры почвы, что значительно повысило её пригодность для сельскохозяйственного использования.

Кроме того, были расчищены 10 км мелиоративных каналов в рамках системы "Благодатное", что способствовало улучшению водоснабжения и повышению эффективности аграрного производства на восстановленных землях.

Машины и кадастровый учёт

Дополнительно в сельхозоборот было вовлечено ещё 1,2 тыс. гектаров земель благодаря работе машинно-тракторной станции. Эта инициатива позволила значительно ускорить процесс обработки и подготовки земли к посеву, что сыграло важную роль в восстановлении аграрного потенциала региона.

Другим важным шагом стало постановка на кадастровый учёт бесхозяйных мелиоративных систем. С начала 2025 года было официально зарегистрировано три крупных мелиоративных системы, что обеспечило правовую основу для их дальнейшего использования в сельскохозяйственных целях.

Перспективы и дальнейшая работа

Работа по расширению сельскохозяйственного потенциала Хабаровского края не останавливается на достигнутом. Власти региона планируют продолжить развитие мелиоративных и кадастровых проектов, что позволит вовлечь в сельхозоборот ещё больше земель и повысить продуктивность аграрного сектора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем сегодня в 3:34
Штормы, ливни и засухи одновременно: Приморье приближается к климатической нестабильности

Приморью прогнозируют более контрастный климат: засухи будут сменяться тайфунами, а январь уже обещает отклонение от нормы по теплу и осадкам.

Читать полностью » Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки — ДВ—РОСС сегодня в 3:34
Ледовая ловушка сработала внезапно: теплоход остановился в Беринговом море и ждёт помощи

Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки. Экипаж в безопасности, но судно остается заблокированным — прокуратура следит за ситуацией.

Читать полностью » Во Владивостоке 6 января прогнозируют -6…-8°С без осадков — ДВ—РОСС сегодня в 3:34
Давление держит сухую погоду, но не безопасность: Приморье остаётся без осадков и со скользкими дорогами

Владивосток и города Приморья встречают 6 января без осадков, но с гололедицей и резкими утренними морозами — где холоднее всего?

Читать полностью » РЖД подтвердили повреждение инфраструктуры после схода вагонов в Приамурье — РИА Новости вчера в 14:50
Экологической угрозы нет, а задержки возможны: сход вагонов остановил движение на важном участке

В Амурской области сошли вагоны грузового поезда с углём. Движение остановлено в обоих направлениях, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Читать полностью » ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС вчера в 10:04
Вместо ожидания — быстрый результат: российская тест-система для выявления рака выходит на финальную стадию

В России разрабатывают ферментную тест-систему для экспресс-диагностики рака на основе морских микроорганизмов. Доклиника — уже в процессе.

Читать полностью » Штраф до 100 тыс. рублей грозит приморцу за видео с ИИ-имитацией нападения тигра — минлесхоз вчера в 9:32
Фейковый тигр всколыхнул всё Приморье — теперь он может обойтись автору очень дорого

ИИ-ролик с нападением тигра в Приморье оказался фейком. Видео уже заинтересовало правоохранительные органы и может обернуться крупным штрафом.

Читать полностью » Росстандарт не рассматривает инициативы о запрете праворульных машин — ТАСС вчера в 3:36
Запрет так и не пришёл, но тревога осталась: праворульным машинам могут усложнить жизнь в 2026 году

Глава Росстандарта заявил, что запрета праворульных авто в России не планируют, но изменения в ГОСТах в 2026 году могут усложнить подтверждение норм.

Читать полностью » Ребёнок умер от переохлаждения после провала снегохода под лёд — СтарХит 04.01.2026 в 13:31
Техника не была зарегистрирована — а выезд на лёд стал смертельным: ребёнок погиб после провала снегохода

Катание по льду залива Лаврентия закончилось гибелью ребёнка: снегоход провалился под воду. Что известно о деле и подозреваемом?

Читать полностью »

Новости
Общество
В январе 2026 года жители должны оплатить ЖКУ до 12 числа — Александр Аксененко
Красота и здоровье
В России зафиксировано более 605 тыс. случаев ОРВИ и гриппа на первой неделе 2026 года — Роспотребнадзор
Наука
Компьютеры зафиксировали странный сигнал в Антарктиде — Джулиус
Красота и здоровье
Норма сладкого для школьников составляет две конфеты в день — врач Хатшуков
Наука
Мозг работает после остановки сердца до трех минут — Daily Express
Общество
Штраф за неиспользование дачи составит от 20 тысяч рублей — Чаплин
Красота и здоровье
Нарушения дыхания выявили у 71% людей с хронической усталостью — FM
Общество
Россия разрабатывает план гибкой занятости для граждан старшего поколения — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet