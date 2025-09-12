Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
днк
днк
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:49

Новые биомаркеры рака спрятаны под языком: революционное открытие японских исследователей

Новые биомаркеры рака найдены в ротовой полости — исследование микробиома человека

Учёные сделали неожиданное открытие в области микробиома: почти у 74% людей во рту присутствуют ранее неизвестные гигантские кольцевые ДНК, которые получили название Inocle. Эти элементы долгое время оставались скрытыми, так как стандартные методы секвенирования не позволяли восстановить столь крупные структуры.

Новая глава в изучении микробиома

Хотя кажется, что медицина уже хорошо изучила человеческий организм, открытия последних лет доказывают обратное. Так, недавно учёные нашли новые мелкие органы, а сегодня активнее всего развивается направление исследований микробиома. Оно включает не только кишечные бактерии, но и микрофлору полости рта, где скрываются ещё неизученные механизмы.

Вдохновившись открытием внехромосомной ДНК в почве, исследователи из группы Ютаки Судзуки (Токийский университет) изучили образцы слюны с помощью секвенирования нового поколения. Метод позволил удалять человеческую ДНК, составляющую до 95% материала, и выделять бактериальные последовательности. Это стало прорывом и позволило собрать полные геномы Inocle.

Что такое Inocle

"Мы знаем, что во рту обитает огромное количество разных бактерий, но до сих пор не понимаем, какую работу многие из них выполняют и как именно они это делают. В ходе наших исследований мы нашли Inocles — это пример внехромосомной ДНК… Это как если бы к книге скрепкой были приколоты дополнительные странички с комментариями", — пояснил биоинформатик Юя Кигучи.

Название Inocle образовано от Insertion sequence encoded; oral origin; circle genomic structure - "кольцевой геномный элемент из ротовой полости, кодирующий последовательности вставки".

Хозяином этих ДНК оказалась бактерия Streptococcus salivarius - один из обычных обитателей человеческого рта. Средний размер генома Inocle — около 350 килобаз, что делает их крупнейшими из известных внехромосомных элементов. Для сравнения: плазмиды редко превышают несколько десятков килобаз.

Зачем нужны гигантские кольцевые ДНК

Inocles содержат гены, связанные с:

  • устойчивостью к окислительному стрессу;
  • репарацией повреждений ДНК;
  • адаптацией клеточной стенки к неблагоприятным условиям.

Это указывает на их возможную роль в выживании бактерий и в устойчивости микробиома к стрессам.

Значение для медицины

Учёные предполагают, что наличие Inocle может быть связано не только с особенностями здоровья полости рта, но и с серьёзными заболеваниями. Уже появились намёки на то, что эти элементы могут служить биомаркерами рака.

"Несмотря на то, что микробиом ротовой полости изучается давно, из-за технологических ограничений Inocles оставались всё это время незамеченными. Теперь можно исследовать, как они влияют на взаимоотношения между человеком, его микробами и здоровьем рта", — отметил Кигучи.

Следующий шаг — разработка стабильных методов культивирования бактерий с Inocle, что позволит понять, могут ли эти элементы передаваться между людьми и каким образом влияют на развитие кариеса и заболеваний дёсен.

Три интересных факта

  1. Доля человеческой ДНК в слюне превышает 95%, что раньше мешало выделять микробные геномы полностью.
  2. Streptococcus salivarius считается "дружественной" бактерией: она участвует в формировании здоровой микрофлоры рта.
  3. Геномы Inocle в десятки раз больше обычных плазмид, что делает их рекордсменами среди внехромосомных элементов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ронделы эпохи неолита в Рехнице: что рассказали древние кольца о первых земледельцах Европы сегодня в 6:35

Древнее Стоунхенджа: что общего у австрийских сооружений с Чехией и Германией — секрет на кончике лопаты

В Австрии обнаружены три уникальных рондела эпохи неолита возрастом 6500 лет. Эти кольцевые сооружения, связанные с ритуалами и астрономией, раскрывают тайны первых земледельцев Европы и их культурных связей.

Читать полностью » Новые находки в Rising Star: 1500 костей меняют представления о древних ритуалах сегодня в 5:35

Обнаружено 1500 окаменелостей: как существа с мозгом младенца создали первые ритуалы

Новое исследование Ли Бергера обнаружило убедительные доказательства: Homo naledi с мозгом 550 см³ практиковали преднамеренные захоронения 240 тыс. лет назад. Находка в пещере Rising Star ставит под вопрос теории о связи интеллекта и обрядов.

Читать полностью » Учёные Университета Барселоны: сегодня в 4:26

Микропластик тоннами уходит в море — но там его ждёт неожиданный враг

Средиземное море нашло неожиданный способ бороться с пластиком: морская трава превращает его в «шары Посейдона» и возвращает на берег.

Читать полностью » Экспедиция Legambiente и Cipra Italia выявила ускоренное таяние альпийских ледников сегодня в 3:26

За 60 лет — минус площадь озера Комо: таяние льда в Альпах бьёт рекорды

Альпийские ледники стремительно исчезают: горы теряют устойчивость, а на месте льда рождаются новые экосистемы. Экологи предупреждают о грозящей катастрофе.

Читать полностью » PNAS: учёные зафиксировали сбой апвеллинга в Панаме из-за ослабления пассатов сегодня в 2:16

Море у берегов Панамы неожиданно изменилось — учёные в замешательстве

В Панамском заливе впервые за сорок лет не произошло природное явление, защищавшее океан и рыболовство. Учёные считают это тревожным сигналом.

Читать полностью » NASA: Апофис диаметром 340 метров пролетит рядом с Землёй и станет объектом научных наблюдений сегодня в 1:28

В 2029 году миллионы людей поднимут глаза к небу — причина ошеломляет

В 2029 году астероид Апофис пролетит так близко к Земле, что его увидят миллионы людей. Почему учёные называют это событие экспериментом тысячелетия?

Читать полностью » Равноденствие 22 сентября 2025 года ознаменует начало осени в Северном полушарии сегодня в 0:36

Секрет сентября: закат 22 числа покажет редкое явление

Сентябрьское равноденствие — особый момент, когда день и ночь почти равны. Почему оно наступает именно 22 сентября и как его можно заметить самому?

Читать полностью » НАСА проводит годичную симуляцию жизни на Марсе с участием волонтёров в Хьюстоне вчера в 23:38

Сбои на Марсе: эксперимент НАСА сигнализирует о глобальном риске изоляции для человечества

Год в изоляции на "Марсе": четыре волонтёра в НАСА тестируют симуляцию жизни астронавтов. Что раскроет эксперимент о здоровье и ресурсах в космосе?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
УрФО

Харлов: во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet