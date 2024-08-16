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Во Франции совершено нападение на новозеландского дипломата
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Дерзкое ограбление в Париже: новозеландский дипломат стал жертвой вооруженного нападения

Во Франции совершено нападение на новозеландского дипломата

В Париже двое вооруженных злоумышленников ворвались в дом новозеландского дипломата, связали его и ограбили, нанеся удар рукояткой пистолета по лицу.

По информации газеты Parisien, инцидент произошел в четверг в 7-м округе на проспекте Рапп. 34-летний дипломат, работающий в посольстве Новой Зеландии, стал жертвой преступников, которые похитили его личные вещи. Точная сумма ущерба пока не установлена.

Хотя дипломат не получил серьезных травм, нападение оставило его с физическими повреждениями. Полиция быстро прибыла на место происшествия, но нападавшие успели скрыться на автомобиле с поддельными номерами.

Фото: commons. wikimedia.org/Pablo Tupin-Noriega (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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