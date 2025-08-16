ГИБДД усиливает контроль: главные изменения ПДД осенью 2025 года

Осенний сезон принесет автомобилистам Новосибирской области серьезные изменения в правилах дорожного движения. Реформа затронет различные сферы — от медицинских требований к водителям до технического перевооружения дорожных инспекторов.

Особенно ужесточатся процедуры проверки на состояние опьянения. Повторное тестирование на алкотестере теперь будут проводить через 15-25 минут после первого. При отказе от дыхательного теста водителю дадут ровно 30 минут на сдачу анализа мочи, после чего обязательно возьмут кровь. Медучреждениям предписано хранить биоматериалы три месяца, а электронные результаты исследований — пять лет.

Существенно изменятся медицинские требования к водителям. Людям с нарушениями цветовосприятия, эпилепсией, психическими расстройствами (включая шизофрению и аффективные расстройства), а также с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью теперь будет запрещено получать права.

Резко возрастет ответственность за непропуск спецтранспорта — штраф увеличится до 7,5 тысяч рублей с возможностью лишения прав на год. Одновременно каршеринговые компании внедряют усовершенствованные системы идентификации клиентов для усиления контроля.

ГИБДД начинает масштабное техническое переоснащение. До конца года патрульные автомобили получат современные камеры с функцией автоматического распознавания нарушений и розыска машин. В тестовом режиме заработает система "Эфир" — специальные датчики для фиксации превышения допустимого уровня шума.

Отдельные меры коснутся владельцев питбайков — с сентября за езду по дорогам общего пользования им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также рассматривается возможность десятикратного увеличения штрафов для владельцев транспортных средств с повышенным уровнем шума.

Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения в преддверии сложного зимнего сезона. В ГИБДД рекомендуют водителям заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дорогах.