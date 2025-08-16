Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 1:52

ГИБДД усиливает контроль: главные изменения ПДД осенью 2025 года

С 1 сентября в Новосибирской области вступают в силу новые правила для водителей

Осенний сезон принесет автомобилистам Новосибирской области серьезные изменения в правилах дорожного движения. Реформа затронет различные сферы — от медицинских требований к водителям до технического перевооружения дорожных инспекторов.

Особенно ужесточатся процедуры проверки на состояние опьянения. Повторное тестирование на алкотестере теперь будут проводить через 15-25 минут после первого. При отказе от дыхательного теста водителю дадут ровно 30 минут на сдачу анализа мочи, после чего обязательно возьмут кровь. Медучреждениям предписано хранить биоматериалы три месяца, а электронные результаты исследований — пять лет.

Существенно изменятся медицинские требования к водителям. Людям с нарушениями цветовосприятия, эпилепсией, психическими расстройствами (включая шизофрению и аффективные расстройства), а также с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью теперь будет запрещено получать права.

Резко возрастет ответственность за непропуск спецтранспорта — штраф увеличится до 7,5 тысяч рублей с возможностью лишения прав на год. Одновременно каршеринговые компании внедряют усовершенствованные системы идентификации клиентов для усиления контроля.

ГИБДД начинает масштабное техническое переоснащение. До конца года патрульные автомобили получат современные камеры с функцией автоматического распознавания нарушений и розыска машин. В тестовом режиме заработает система "Эфир" — специальные датчики для фиксации превышения допустимого уровня шума.

Отдельные меры коснутся владельцев питбайков — с сентября за езду по дорогам общего пользования им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также рассматривается возможность десятикратного увеличения штрафов для владельцев транспортных средств с повышенным уровнем шума.

Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения в преддверии сложного зимнего сезона. В ГИБДД рекомендуют водителям заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дорогах.

Новосибирск вошёл в тройку лидеров конкурса 11.08.2025 в 23:46

Новосибирск борется за звание культурной столицы России

Новосибирск вышел в финал общенационального конкурса "Культурная столица-2027", заняв место в тройке лидеров по итогам народного голосования на портале "Госуслуги". Вместе с ним в призовой группе оказались Челябинск и Вологда. Как отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, областной центр по праву считается культурным сердцем Сибири.

Читать полностью » В Новосибирске бывшие бойцы СВО нашли новое призвание в управлении дронами 10.08.2025 в 22:59

От боевых дронов к мирным полям: как военные навыки изменили карьеру сибиряков

В Новосибирской области наблюдается необычный кадровый тренд — бывшие участники специальной военной операции массово осваивают профессию оператора беспилотников для гражданских целей. По данным регионального министерства труда, именно это направление стало наиболее востребованным среди демобилизованных военнослужащих.

Читать полностью » Корабль-храм 10.08.2025 в 19:45

Духовная и медицинская помощь на воде: как корабль-церковь заботится о жителях отдаленных сел

10 августа 2025 года корабль-храм "Святой апостол Андрей Первозванный" отправился в очередной благотворительный рейс по реке Обь. Миссионерская поездка, благословленная митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом, продлится до 26 августа и охватит отдаленные села Искитимского, Ордынского, Сузунского и Новосибирского районов.

Читать полностью » Реки Сибири мелеют: гидрологи предупреждают об опасных уровнях воды 10.08.2025 в 16:42

Ниже критической отметки: почему сибирские реки стремительно теряют воду

В Сибирском федеральном округе сложилась тревожная гидрологическая ситуация — уровень воды в крупных реках продолжает снижаться, достигая критически низких отметок. По данным Росгидромета, особенно серьёзное положение наблюдается в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай.

Читать полностью » СК раскрыл детали убийства на свадьбе главы алтайской федерации ММА 09.08.2025 в 23:28

Кровавая свадьба: что известно о задержании 74-летнего подозреваемого в убийстве на Алтае

Следственный комитет по Республике Алтай обнародовал шокирующие подробности преступления, произошедшего во время свадебного торжества. По предварительным данным, трагедия разыгралась в селе Тюнгур Усть-Коксинского района, где отмечали свадьбу с участием главы местной федерации смешанных единоборств Алексея Калбукова.

Читать полностью » Прокуратура начала проверки по массовым задержкам рейсов в сибирских аэропортах 09.08.2025 в 15:47

Пассажиры в ловушке: почему в Сибири сотни туристов не смогли вылететь

Крупные аэропорты Сибири столкнулись с массовыми задержками авиарейсов, что привело к скоплению сотен недовольных пассажиров. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, нарушения графика полетов зафиксированы в воздушных гаванях Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска.

Читать полностью » Российско-бразильская экспедиция 08.08.2025 в 23:03

От Арктики до Антарктики: международный экипаж достиг мыса Челюскин

Российско-бразильская парусная экспедиция "Братство" успешно преодолела один из самых сложных этапов кругосветного путешествия — льды Северного морского пути. Яхта Fraternidade ("Братство") с международным экипажем на борту достигла мыса Челюскин, самой северной точки Евразии, несмотря на штормы и ледовые поля.

Читать полностью » Иркутская область получит 2 млрд рублей на модернизацию водной инфраструктуры 08.08.2025 в 17:23

Канализационный коллектор и Водоканал: как Приангарье улучшит жизнь 400 тысяч жителей

Иркутская область получила одобрение на казначейский инфраструктурный кредит в размере свыше 2 млрд рублей, который будет направлен на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Основные проекты включают строительство канализационного коллектора вдоль Байкальского тракта и реконструкцию Ершовского водозабора в Иркутске.

Читать полностью »

