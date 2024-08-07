Сельское хозяйство и вирусология - Новосибирск находит общие интересы со странами Африки

Новосибирск активно готовится к проведению "Технопрома-2024", в рамках международного форума, который пройдет в конце августа, особое место отведено Африке, и неспроста. Ведь этот континент все чаще сравнивают с Китаем, предсказывая ему не менее впечатляющее будущее.

Недаром Запад, обеспокоенный тем, что утрачивает свои позиции, пересматривает свои методы влияния на континент, в том числе на Сахель, который представляет для России серьезный интерес. Причем интерес этот взаимный — государства Сахеля планируют при поддержке России добиться идеологического и технологического суверенитета, Россия же может помочь ослабить "оппонентов" на Западе.

Россия и Африка имеют много векторов сотрудничества, и одно из основных направлений — подготовка квалифицированных кадров, ведь специалисты нужны всегда любой стране. И эту роль на себя взял Новосибирск, недаром этого город негласно называют научной столицей России. В частности, проводником выступил Центр народной дипломатии — общественная организация, попечителем которой является известная новосибирская ГК "Расцветай".

Центр, в частности, подписал ряд соглашений о партнерстве с африканскими и российскими вузами, и в скором времени возможно формирование консорциума российских вузов, которые будут заинтересованы работать с Западной Африкой. Также в августе на форуме планируется подписание соглашений о прямых взаимодействиях между вузами Западной Африки и России.

В частности, Новосибирский государственный университет договорился о программе двойных дипломов с университетом имени Томаса Санкары в Буркина-Фасо. Также будут осуществляться совместные исследования, возможен обмен студентами.

Еще один значимый документ планируется подписать с Нигером по обеспечению продовольственной безопасности. Свои предложения по созданию сельскохозяйственного кластера, где будут применяться новые технологии по выращиванию различных культур для сельского хозяйства Нигера, подготовил Новосибирский государственный аграрный университет. Также на базе кластера будут проводиться совместные исследования.

ФГБОУ ВО "РОСБИОТЕХ" подготовил предложения для Мали, касающиеся внедрения российских технологий в сфере хранения и переработки продовольствия.

Новосибирский НИИ вирусологии заинтересован в совместном изучении зоонозных инфекций и разработки вакцин к ним. А в июле новосибирские вирусологи встретились с послами Гвинеи, Мали и Чада при поддержке Центра народной дипломатии.

Подготовка кадров и совместные научные исследования могут стать связующим звеном между Россией и Африкой, что может стать залогом долгосрочного присутствия России на континенте.