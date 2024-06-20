Российское образование для студентов из Африки: Новосибирск показывает пример

В последнее время в российских вузах растёт количество квот от государства для студентов из Африки, и всё на фоне растущих дружеских отношений России с континентом. К слову, в России учатся около 37 тысяч африканских студентов.

Государство активно продвигает идею экспорта российского образования в страны Африки. И регионы торопятся внести свою лепту в общий внешнеполитический курс, Новосибирск пока явно лидирует.

Напомним, что ещё в прошлом году на российско-африканском саммите президент РФ Владимир Путин предложил открыть в Африке филиалы отечественных вузов и школы, где местные жители могли бы изучать русский язык. Ведь в приоритете для России — приобретение новых союзников и укрепление позиций на мировой арене, а около 40% населения Африки — это дети моложе 15 лет.

Африка на данный момент выступает стратегическим резервом сырья, и пока не будет независимости от бывших метрополий, то у стран Африки так и не появятся ресурсы для самостоятельного распоряжения этими богатствами.

Например, в Африке крайне слабая инфраструктура, в том числе и транспортная. Чтобы построить инфраструктуру, нужны специалисты, причем из числа местных. И в российских вузах есть возможность подготовить кадры.

Недавно, например, было подписано партнерское соглашение с Центром народной дипломатии, руководит которым вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Наталия Красовская. Инженерная школа ядерной технологии Томского политехнического намеревается найти в Африке партнёров для научного сотрудничества в сфере ядерных технологий, и помощь в этом окажет именно Центр.

Также Центр недавно предложил провести в Новосибирске российско-африканский международный форум с привлечением своих контактов на континенте, сейчас организационные моменты обсуждаются на уровне губернатора области.

В частности, при поддержке Центра народной дипломатии в странах Африки открываются русские дома, где студенты могут готовиться к поступлению в российские вузы, а также все желающие могут просто изучать русский язык.

С начала 2024 года в Буркина-Фасо уже успешно функционирует такое заведение. В ближайшее время откроет свои двери ещё один русский дом в Нигере. Далее в планах — Мали.

Продвижение русского языка в Африке — важная задача, ведь тогда можно эффективно работать с подготовленными специалистами на континенте.

Подготовка кадров для африканской экономики — это надёжный способ для России приобрести новых союзников и укрепить влияние на континенте.

И значительную роль в этом играет Центр народной дипломатии, поддерживаемый ГК "Расцветай".