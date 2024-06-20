Российское образование для студентов из Африки: Новосибирск показывает пример

В последнее время в российских вузах растёт количество квот от государства для студентов из Африки, и всё на фоне растущих дружеских отношений России с континентом. К слову, в России учатся около 37 тысяч африканских студентов.
Государство активно продвигает идею экспорта российского образования в страны Африки. И регионы торопятся внести свою лепту в общий внешнеполитический курс, Новосибирск пока явно лидирует.
Напомним, что ещё в прошлом году на российско-африканском саммите президент РФ Владимир Путин предложил открыть в Африке филиалы отечественных вузов и школы, где местные жители могли бы изучать русский язык. Ведь в приоритете для России — приобретение новых союзников и укрепление позиций на мировой арене, а около 40% населения Африки — это дети моложе 15 лет.
Африка на данный момент выступает стратегическим резервом сырья, и пока не будет независимости от бывших метрополий, то у стран Африки так и не появятся ресурсы для самостоятельного распоряжения этими богатствами.
Например, в Африке крайне слабая инфраструктура, в том числе и транспортная. Чтобы построить инфраструктуру, нужны специалисты, причем из числа местных. И в российских вузах есть возможность подготовить кадры.
Недавно, например, было подписано партнерское соглашение с Центром народной дипломатии, руководит которым вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Наталия Красовская. Инженерная школа ядерной технологии Томского политехнического намеревается найти в Африке партнёров для научного сотрудничества в сфере ядерных технологий, и помощь в этом окажет именно Центр.
Также Центр недавно предложил провести в Новосибирске российско-африканский международный форум с привлечением своих контактов на континенте, сейчас организационные моменты обсуждаются на уровне губернатора области.
В частности, при поддержке Центра народной дипломатии в странах Африки открываются русские дома, где студенты могут готовиться к поступлению в российские вузы, а также все желающие могут просто изучать русский язык.
С начала 2024 года в Буркина-Фасо уже успешно функционирует такое заведение. В ближайшее время откроет свои двери ещё один русский дом в Нигере. Далее в планах — Мали.
Продвижение русского языка в Африке — важная задача, ведь тогда можно эффективно работать с подготовленными специалистами на континенте.
Подготовка кадров для африканской экономики — это надёжный способ для России приобрести новых союзников и укрепить влияние на континенте.
И значительную роль в этом играет Центр народной дипломатии, поддерживаемый ГК "Расцветай".
BYD и CATL объявили о планах представить аккумулятор для электромобиля с зарядкой за 10 минут
Китайские лидеры автомобильной промышленности, компания BYD и производитель батарей CATL, объявили о планах представить к концу года новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы для электромобилей, способные заряжаться за 10 минут благодаря использованию коэффициента зарядки 6С.
Le Soir: новые санкции ЕС запретят реэкспорт СПГ РФ из Европы в Азию
Новые санкции ЕС против СПГ России будут направлены на ограничение реэкспорта из Европы в Азию, пишет Le Soir. Эти меры не затронут поставки СПГ в сам ЕС, а целью санкций является препятствие перевалке топлива на азиатские рынки.
Из-за урагана в Москве цены на такси выросли в 2,5 раза
Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.
Lada стала лидером среди самых популярных малолитражных автомобилей в РФ
Эксперты выделили самые популярные малолитражные автомобили в России. В категории подержанных авто с двигателем до 1,5 литров лидирует Lada, занимая почти 40% рынка. Самые часто встречающиеся модели на рынке — это ВАЗ-2110, Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.