Налаживание контактов с Глобальным Югом — одно из приоритетных направлений во внешней политике России в последние годы. Так, страны, входящие в БРИКС, имеют лучший покупательский потенциал, чем члены G7. А Африка с её возможностями и ресурсами вообще считается достаточно перспективным регионом. Африка — стратегически важный для мировых игроков регион. И успехи Росси на этом континенте изрядно нервируют Запад.

Страны Африки стремятся установить национальный суверенитет, и помощь России может существенно сократить присутствие западных стран в жизни африканских государств, в частности, формируя лояльную России африканскую элиту.

Именно этим сейчас занимается новосибирская группа компаний "Расцветай", которая в начале года способствовала появлению Центра народной дипломатии (ЦНД). Стараниями последнего в странах Африки стали открываться русские дома, где местные жители могут знакомиться с русской культурой и бесплатно изучать русский язык, особенно если есть желание поступить в российский вуз.

В частности, между российскими и африканскими вузами заключаются партнёрские соглашения о подготовке кадров, абитуриентов, от открытии курсов при африканских вузах. Также ведутся совместные научные исследования.

При поддержке ГК "Расцветай" Центр является своего рода посредником, помогая российским вузам осваивать это направление. Так новосибирская компания помогает государству наладить контакт с Африкой и отстоять национальные интересы на мировой арене.