Власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за распространения опасных заболеваний среди домашнего скота — бешенства и пастереллеза. О принятом решении 16 марта официально сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов. Основная цель таких ограничительных мер заключается в необходимости оперативной координации ведомств и жесткого контроля над перемещением животных. Последние случаи заражения фиксировались в начале текущего месяца, и на данный момент специалисты занимаются локализацией выявленных очагов во избежание дальнейшего распространения инфекций.

Масштаб ограничений и цели режима ЧС

Введение режима чрезвычайной ситуации охватывает все муниципальные образования Новосибирской области без исключения. По словам главы регионального Минсельхоза Андрея Шинделова, такой правовой статус позволяет максимально эффективно купировать перемещение скота и любой продукции животного происхождения. Это критически важно для предотвращения вывоза потенциально зараженного мяса или живых особей за пределы карантинных зон.

Особое внимание уделяется логистическим цепочкам в сельской местности, где риски взаимодействия домашних животных с дикими носителями вируса наиболее высоки. Режим ЧС упрощает процедуры межведомственного взаимодействия, позволяя ветеринарным службам и правоохранительным органам быстрее реагировать на нарушения санитарных правил. В рамках ограничений предусмотрены досмотры транспорта и строгий учет поголовья в частных и фермерских хозяйствах.

Административные рычаги, полученные профильными ведомствами, направлены на создание защитного барьера вокруг агропромышленных комплексов региона. Специалисты подчеркивают, что без жесткого регулирования миграции животных остановить вспышку пастереллеза крайне сложно из-за высокой контагиозности возбудителя. Сейчас в районах развернуты мобильные посты, которые ведут мониторинг ситуации в режиме реального времени.

Текущая эпидемиологическая ситуация в хозяйствах

Ситуация с распространением инфекций начала стабилизироваться после активной фазы в конце зимы. Как отметил Андрей Шинделов, последние очаги заболеваний были официально зафиксированы еще в первой декаде марта. С того момента прошло более десяти суток, в течение которых свежих случаев заражения среди животных зарегистрировано не было, что дает властям осторожный повод для оптимизма.

"В границах тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается. Введение режима ЧС в данном случае — это превентивный механизм, позволяющий использовать резервные фонды и мобилизовать ресурсы для полной ликвидации последствий вспышки. Сейчас крайне важно довести до конца вакцинацию и санитарную обработку всех помещений в пострадавших районах. Мы внимательно следим за динамикой в каждом сельском поселении, чтобы не допустить повторного заноса инфекции из дикой природы." Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Проведенные карантинные мероприятия в выявленных зонах поражения показали свою эффективность. Ветеринарные службы сосредоточены на профилактической работе и анализе биологического материала в соседних с очагами хозяйствах. Приоритетом остается исключение контактов скота с лисами и другими дикими животными, которые часто являются основными источниками бешенства в сельской местности.

Министерство сельского хозяйства региона продолжает мониторинг состояния здоровья стад в круглосуточном режиме. Несмотря на отсутствие свежих инцидентов, расслабляться рано: пастереллез требует длительного наблюдения за переболевшими особями. Власти призывают фермеров немедленно сообщать о любых признаках недомогания у животных, чтобы исключить риск скрытого течения болезни.

Влияние на продовольственный рынок региона

Одной из главных задач правительства области стало сохранение стабильности на рынке мясной продукции. Андрей Шинделов отдельно подчеркнул, что возникшая ситуация не приведет к дефициту говядины или резкому росту цен. Основные производственные мощности крупных мясоперерабатывающих предприятий продолжают работу в штатном режиме, соблюдая усиленные меры биобезопасности.

Запасы продовольствия в торговых сетях Новосибирской области сформированы в достаточном объеме, а логистические ограничения касаются в первую очередь сырья из конкретных карантинных зон. Ритейлеры и поставщики оперативно перераспределяют потоки, используя продукцию из благополучных районов региона и соседних субъектов федерации. Потребителям не стоит опасаться отсутствия привычных товаров на полках магазинов.

Контроль за качеством продукции, поступающей в розничную продажу, также был усилен. Каждая партия мяса проходит многоступенчатую проверку и получает соответствующие ветеринарные сертификаты в электронных системах прослеживаемости. Это гарантирует, что на столы жителей области попадает только проверенный и безопасный продукт, полностью соответствующий санитарным нормам.