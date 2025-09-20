Сибиряки обогнали столицу по вылетам в Азию — такой зимы ещё не было

Новосибирск в осенне-зимнем сезоне стал одним из самых заметных центров вылета на популярные курорты. Туроператоры и авиакомпании предложили настолько разнообразную сетку рейсов, что эксперты отмечают: такого выбора не было даже в "тучные" допандемийные годы.

География рейсов

Сибиряки и жители соседних регионов получают прямой доступ к десяткам туристических направлений.

Вьетнам

Нячанг (Камрань): Nordwind, "Аэрофлот", AZUR air.

Фукуок: чартерная цепочка AZUR air стартует в ноябре, раньше туда летали со стыковками через Казахстан.

Таиланд

Пхукет: чартеры и регулярные рейсы.

Бангкок: прямые программы.

Утапао (Паттайя): дополнительный маршрут для пляжного отдыха.

Китай

Пекин: регулярные рейсы.

Хайнань: курортный остров, доступный по безвизу.

Индия

Гоа: с 1 октября рейсы "Аэрофлота".

Шри-Ланка

Маттала: чартеры Red Wings с ноября.

Египет

Шарм-эль-Шейх: AZUR air.

Хургада: новая программа той же авиакомпании.

ОАЭ

Дубай: flydubai и S7 Airlines, рейсы ежедневно.

Турция

Анталья: S7 оставляет один рейс в неделю, туроператор формирует пакеты.

"Ну разве что прямых вылетов на Мальдивы не хватает", — отмечают в новосибирских агентствах.

Сравнение направлений

Страна/курорт Авиакомпании Частота рейсов Особенности Вьетнам (Нячанг, Фукуок) Nordwind, "Аэрофлот", AZUR air до нескольких раз в неделю Высокий спрос, риск дефицита отелей Таиланд (Пхукет, Бангкок, Утапао) "Аэрофлот", чартеры регулярные Самое популярное направление у сибиряков Китай (Пекин, Хайнань) "Аэрофлот" несколько рейсов в неделю Безвиз на Хайнань, комбинированные туры Индия (Гоа) "Аэрофлот" с октября Классика зимнего отдыха Шри-Ланка (Маттала) Red Wings с ноября Новинка сезона Египет (Шарм, Хургада) AZUR air цепочки чартеров Популярно на Новый год ОАЭ (Дубай) flydubai, S7 ежедневно Высокий спрос на новогодние даты Турция (Анталья) S7 1 рейс в неделю Зимний формат, ограниченное предложение

Возможные риски

Некоторые агентства осторожны в прогнозах. Есть вероятность, что при низкой загрузке полётные программы могут сократить или вовсе снять. Это приведёт к возвратам средств и необходимости подбирать альтернативные туры.

Однако другие эксперты смотрят на ситуацию оптимистично.

"Из аэропорта Толмачево летают на отдых не только новосибирцы, но и весь регион — жители Барнаула, Новокузнецка, Томска, Омска. К тому же спрос, особенно на Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, ОАЭ, Египет, очень активный. А на новогодние даты бронирования начались еще летом", — рассказали в одном из агентств.

Советы шаг за шагом

Бронируйте новогодние и январские даты заранее: загрузка отелей на Фукуоке и Пхукете обещает быть высокой. Проверяйте актуальные рейсы: чартерные программы могут корректироваться в зависимости от спроса. Для Таиланда и Вьетнама учитывайте визовые условия и выбирайте пакетные туры с блоками мест у операторов. При риске отмены рейсов уточняйте у турагента условия возврата. Если планируете экзотические направления (Шри-Ланка, Гоа), бронируйте в начале сезона, чтобы избежать подорожания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тянуть с покупкой тура на зимние праздники.

Последствие: дефицит мест в популярных отелях.

Альтернатива: бронировать за 2-3 месяца.

Ошибка: не уточнять частоту рейсов.

Последствие: переносы или задержки.

Альтернатива: выбирать направления с ежедневными вылетами (ОАЭ, Таиланд).

Ошибка: ориентироваться только на "свою" авиакомпанию.

Последствие: ограниченный выбор.

Альтернатива: рассматривать блоки мест у туроператоров.

А что если…

А что будет, если спрос окажется выше, чем возможности гостиничной базы? На Фукуоке и Пхукете отели не безграничны, поэтому при большом количестве чартеров возможен дефицит номеров. Это может привести к росту цен или вынужденным переселениям туристов в альтернативные гостиницы.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Рекордный выбор рейсов Риск сокращения программ при слабой загрузке Новые направления (Фукуок, Маттала) Возможный дефицит отелей Активный спрос на азиатские курорты Высокие цены на Новый год Региональный охват (Барнаул, Томск, Омск) Нет прямых рейсов на Мальдивы

FAQ

Какие новые направления открываются из Новосибирска зимой 2025/2026?

Фукуок (Вьетнам) и Маттала (Шри-Ланка).

Что самое популярное среди туристов?

Таиланд и Вьетнам — бронирования на новогодние даты начались ещё летом.

Чего пока не хватает?

Прямых рейсов на Мальдивы.

Мифы и правда

Миф: чартеры летают только на курорты Египта.

Правда: AZUR air и Red Wings расширили программы в Азию.

Миф: зимой Турция закрыта.

Правда: рейсы в Анталью будут раз в неделю.

Миф: гостиниц в Азии хватит всем.

Правда: на островах возможен дефицит.

3 интересных факта

• На Фукуок впервые организована прямая чартерная цепочка из Новосибирска.

• Зимой Сибирь формирует до 20% всех выездных туров в страны Юго-Восточной Азии.

• ОАЭ остаются самым "гарантированным" направлением: ежедневные рейсы и стабильная загрузка.

Исторический контекст