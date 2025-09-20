Сибиряки обогнали столицу по вылетам в Азию — такой зимы ещё не было
Новосибирск в осенне-зимнем сезоне стал одним из самых заметных центров вылета на популярные курорты. Туроператоры и авиакомпании предложили настолько разнообразную сетку рейсов, что эксперты отмечают: такого выбора не было даже в "тучные" допандемийные годы.
География рейсов
Сибиряки и жители соседних регионов получают прямой доступ к десяткам туристических направлений.
Вьетнам
-
Нячанг (Камрань): Nordwind, "Аэрофлот", AZUR air.
-
Фукуок: чартерная цепочка AZUR air стартует в ноябре, раньше туда летали со стыковками через Казахстан.
Таиланд
-
Пхукет: чартеры и регулярные рейсы.
-
Бангкок: прямые программы.
-
Утапао (Паттайя): дополнительный маршрут для пляжного отдыха.
Китай
-
Пекин: регулярные рейсы.
-
Хайнань: курортный остров, доступный по безвизу.
Индия
-
Гоа: с 1 октября рейсы "Аэрофлота".
Шри-Ланка
-
Маттала: чартеры Red Wings с ноября.
Египет
-
Шарм-эль-Шейх: AZUR air.
-
Хургада: новая программа той же авиакомпании.
ОАЭ
-
Дубай: flydubai и S7 Airlines, рейсы ежедневно.
Турция
-
Анталья: S7 оставляет один рейс в неделю, туроператор формирует пакеты.
"Ну разве что прямых вылетов на Мальдивы не хватает", — отмечают в новосибирских агентствах.
Сравнение направлений
|Страна/курорт
|Авиакомпании
|Частота рейсов
|Особенности
|Вьетнам (Нячанг, Фукуок)
|Nordwind, "Аэрофлот", AZUR air
|до нескольких раз в неделю
|Высокий спрос, риск дефицита отелей
|Таиланд (Пхукет, Бангкок, Утапао)
|"Аэрофлот", чартеры
|регулярные
|Самое популярное направление у сибиряков
|Китай (Пекин, Хайнань)
|"Аэрофлот"
|несколько рейсов в неделю
|Безвиз на Хайнань, комбинированные туры
|Индия (Гоа)
|"Аэрофлот"
|с октября
|Классика зимнего отдыха
|Шри-Ланка (Маттала)
|Red Wings
|с ноября
|Новинка сезона
|Египет (Шарм, Хургада)
|AZUR air
|цепочки чартеров
|Популярно на Новый год
|ОАЭ (Дубай)
|flydubai, S7
|ежедневно
|Высокий спрос на новогодние даты
|Турция (Анталья)
|S7
|1 рейс в неделю
|Зимний формат, ограниченное предложение
Возможные риски
Некоторые агентства осторожны в прогнозах. Есть вероятность, что при низкой загрузке полётные программы могут сократить или вовсе снять. Это приведёт к возвратам средств и необходимости подбирать альтернативные туры.
Однако другие эксперты смотрят на ситуацию оптимистично.
"Из аэропорта Толмачево летают на отдых не только новосибирцы, но и весь регион — жители Барнаула, Новокузнецка, Томска, Омска. К тому же спрос, особенно на Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, ОАЭ, Египет, очень активный. А на новогодние даты бронирования начались еще летом", — рассказали в одном из агентств.
Советы шаг за шагом
-
Бронируйте новогодние и январские даты заранее: загрузка отелей на Фукуоке и Пхукете обещает быть высокой.
-
Проверяйте актуальные рейсы: чартерные программы могут корректироваться в зависимости от спроса.
-
Для Таиланда и Вьетнама учитывайте визовые условия и выбирайте пакетные туры с блоками мест у операторов.
-
При риске отмены рейсов уточняйте у турагента условия возврата.
-
Если планируете экзотические направления (Шри-Ланка, Гоа), бронируйте в начале сезона, чтобы избежать подорожания.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: тянуть с покупкой тура на зимние праздники.
Последствие: дефицит мест в популярных отелях.
Альтернатива: бронировать за 2-3 месяца.
-
Ошибка: не уточнять частоту рейсов.
Последствие: переносы или задержки.
Альтернатива: выбирать направления с ежедневными вылетами (ОАЭ, Таиланд).
-
Ошибка: ориентироваться только на "свою" авиакомпанию.
Последствие: ограниченный выбор.
Альтернатива: рассматривать блоки мест у туроператоров.
А что если…
А что будет, если спрос окажется выше, чем возможности гостиничной базы? На Фукуоке и Пхукете отели не безграничны, поэтому при большом количестве чартеров возможен дефицит номеров. Это может привести к росту цен или вынужденным переселениям туристов в альтернативные гостиницы.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Рекордный выбор рейсов
|Риск сокращения программ при слабой загрузке
|Новые направления (Фукуок, Маттала)
|Возможный дефицит отелей
|Активный спрос на азиатские курорты
|Высокие цены на Новый год
|Региональный охват (Барнаул, Томск, Омск)
|Нет прямых рейсов на Мальдивы
FAQ
Какие новые направления открываются из Новосибирска зимой 2025/2026?
Фукуок (Вьетнам) и Маттала (Шри-Ланка).
Что самое популярное среди туристов?
Таиланд и Вьетнам — бронирования на новогодние даты начались ещё летом.
Чего пока не хватает?
Прямых рейсов на Мальдивы.
Мифы и правда
-
Миф: чартеры летают только на курорты Египта.
Правда: AZUR air и Red Wings расширили программы в Азию.
-
Миф: зимой Турция закрыта.
Правда: рейсы в Анталью будут раз в неделю.
-
Миф: гостиниц в Азии хватит всем.
Правда: на островах возможен дефицит.
3 интересных факта
• На Фукуок впервые организована прямая чартерная цепочка из Новосибирска.
• Зимой Сибирь формирует до 20% всех выездных туров в страны Юго-Восточной Азии.
• ОАЭ остаются самым "гарантированным" направлением: ежедневные рейсы и стабильная загрузка.
Исторический контекст
-
2010-е: Новосибирск активно развивает чартерные программы на Турцию и Египет.
-
2020: пандемия резко сократила международные рейсы.
-
2022-2023: постепенное восстановление перевозок.
-
2025: рекордное предложение по Азии и Ближнему Востоку.
