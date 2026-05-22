Новосибирск выходит на африканский маршрут: регион усиливает связи через образование, культуру и науку

Новосибирск этой весной заметно укрепил свои позиции на российско-африканском направлении. Регион всё чаще выступает не просто участником международной повестки, а самостоятельной площадкой, вокруг которой выстраиваются образовательные, научные, культурные и деловые контакты с африканскими странами.

Рост интереса к Африке в российской внешней политике давно перестал быть только вопросом геополитики. На первый план всё заметнее выходят практические проекты: подготовка кадров, университетское сотрудничество, культурный обмен, развитие научных связей и участие регионов в международных форумах. Новосибирская область стала одним из примеров такого подхода. Благодаря работе Центра народной дипломатии российско-африканская тема получила постоянное место в программе международного форума "Технопром", а сам регион начал восприниматься как один из заметных российских участников этого направления.

Весной представители России и Новосибирска приняли участие сразу в нескольких крупных мероприятиях на африканском континенте. В марте Центр народной дипломатии стал одним из соорганизаторов Международного симпозиума по добывающей промышленности в столице Мали. Площадка объединила представителей государства, бизнеса и академической среды, а интерес к совместным проектам в образовании и недропользовании показал, что взаимодействие может иметь конкретное прикладное значение.

В конце апреля Россия впервые стала специальным гостем Недели национальной культуры в Буркина-Фасо. Российская делегация представила не только культурную программу, но и университетские проекты. Особое внимание было уделено новосибирским вузам, которые уже работают в стране в формате подготовительных факультетов. Кроме того, на базе Научного лицея Уагадугу был открыт первый международный инженерный класс.

Образование становится одним из главных направлений диалога. Центр народной дипломатии готовит масштабирование программ целевого обучения, где министерства африканских стран смогут выступать заказчиками кадров. Такой формат позволяет студентам получать специальность, востребованную на родине, а затем возвращаться к гарантированной работе.

Весенние мероприятия в Мали, Буркина-Фасо, Санкт-Петербурге и Казани показали: Новосибирск расширяет международное присутствие не декларациями, а сетью рабочих контактов. Через Центр народной дипломатии регион заявил о себе более чем в десяти африканских странах, включая Сьерра-Леоне, Сенегал, Гамбию, Коморы, Мали, Мозамбик, Гвинею, Анголу, Того и Намибию. Основа этого движения — образование, культура и практические проекты, которые могут быть интересны обеим сторонам.