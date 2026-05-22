Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Одно из мероприятий Центра народной дипломатии
Одно из мероприятий Центра народной дипломатии
© Пресс-служба Центра народной дипломатии is licensed under public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована вчера в 14:08

Новосибирск выходит на африканский маршрут: регион усиливает связи через образование, культуру и науку

Новосибирск этой весной заметно укрепил свои позиции на российско-африканском направлении. Регион всё чаще выступает не просто участником международной повестки, а самостоятельной площадкой, вокруг которой выстраиваются образовательные, научные, культурные и деловые контакты с африканскими странами.

Рост интереса к Африке в российской внешней политике давно перестал быть только вопросом геополитики. На первый план всё заметнее выходят практические проекты: подготовка кадров, университетское сотрудничество, культурный обмен, развитие научных связей и участие регионов в международных форумах. Новосибирская область стала одним из примеров такого подхода. Благодаря работе Центра народной дипломатии российско-африканская тема получила постоянное место в программе международного форума "Технопром", а сам регион начал восприниматься как один из заметных российских участников этого направления.

Весной представители России и Новосибирска приняли участие сразу в нескольких крупных мероприятиях на африканском континенте. В марте Центр народной дипломатии стал одним из соорганизаторов Международного симпозиума по добывающей промышленности в столице Мали. Площадка объединила представителей государства, бизнеса и академической среды, а интерес к совместным проектам в образовании и недропользовании показал, что взаимодействие может иметь конкретное прикладное значение.

В конце апреля Россия впервые стала специальным гостем Недели национальной культуры в Буркина-Фасо. Российская делегация представила не только культурную программу, но и университетские проекты. Особое внимание было уделено новосибирским вузам, которые уже работают в стране в формате подготовительных факультетов. Кроме того, на базе Научного лицея Уагадугу был открыт первый международный инженерный класс.

Образование становится одним из главных направлений диалога. Центр народной дипломатии готовит масштабирование программ целевого обучения, где министерства африканских стран смогут выступать заказчиками кадров. Такой формат позволяет студентам получать специальность, востребованную на родине, а затем возвращаться к гарантированной работе.

Весенние мероприятия в Мали, Буркина-Фасо, Санкт-Петербурге и Казани показали: Новосибирск расширяет международное присутствие не декларациями, а сетью рабочих контактов. Через Центр народной дипломатии регион заявил о себе более чем в десяти африканских странах, включая Сьерра-Леоне, Сенегал, Гамбию, Коморы, Мали, Мозамбик, Гвинею, Анголу, Того и Намибию. Основа этого движения — образование, культура и практические проекты, которые могут быть интересны обеим сторонам.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Школьный портфель меняют на походный рюкзак: сотни площадок в Горном Алтае ждут юных туристов 07.04.2026 в 12:54

Власти горного региона готовят беспрецедентный охват для школьников в летний период, задействовав сотни специализированных площадок и необычные форматы проживания.

Читать полностью » Виртуальная реальность и дни беременных: как новшества улучшат роды в Томской области 07.04.2026 в 11:53

В Томской области внедрили нововведения для комфорта беременных мам, включая VR-очки и арт-терапию, чтобы сделать роды более приятными.

Читать полностью » Семейная касса пополнилась: новые правила начислений меняют баланс пособий в Томской области 07.04.2026 в 11:52

В Томской области обновили методику начисления выплат, введя более строгие критерии для оценки достатка и определения степени нуждаемости каждой семьи.

Читать полностью » Хищник из пустыни держит в страхе Сибирь: южные клещи-преследователи выходят на охоту за людьми 07.04.2026 в 11:44

Слухи о появлении в северных лесах гигантских паукообразных, способных часами преследовать жертву, заставили жителей регионов всерьез опасаться за свою жизнь.

Читать полностью » Дороги станут дружелюбнее к путникам: придорожный сервис в Сибири ждёт масштабная перезагрузка 06.04.2026 в 15:13

В Красноярске обсудили амбициозный план по развитию сибирских просторов, однако на пути к росту туристического потока встал критический дефицит сотрудников.

Читать полностью » Гагарин и Королёв возвращаются в Сибирь: история великих открытий ожила на центральных улицах 06.04.2026 в 15:09

В городском сквере Красноярска расположилась уникальная площадка, где история покорения орбит пересекается с редкими кадрами, доступными теперь каждому прохожему.

Читать полностью » Холодная вода кормит регион: сибирские водоёмы внезапно стали приносить рекордные уловы ценной рыбы 06.04.2026 в 15:06

Сибирские водоёмы показывают аномальную продуктивность, а смена лидера среди регионов-производителей открывает новую главу в истории местного рыбоводства.

Читать полностью » ТЭЦ и многоэтажки под крылом: Новосибирск стал заповедником для скоростных хищников 06.04.2026 в 15:04

Жильцы новосибирского многоквартирного дома оказались в центре удивительного соседства, вынуждающего людей подстраиваться под нужды редких крылатых хищников.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Элитный люкс по цене масс-маркета: уникальный исторический шанс, который внезапно выпал российским туристам этим летом
Наука
Операция вдвое быстрее и без пауз: изобретение для экстремальных условий, которое спасает жизни за считанные минуты
Садоводство
Копеечный настой из печной золы: простое народное средство, возвращающее деформированному малиннику силу
Туризм
Элитный отдых в по цене обычных выходных: обычная китайская деревня превратила сбор чая в элитный курорт для россиян
Наука
Окаменевший налет на зубах мертвеца: неожиданная улика, раскрывшая страшную изнанку монастырской медицины
Садоводство
Каменный кочан для хранения: сорт капусты, который становится только слаще и сочнее к моменту извлечения из подвала
Туризм
Прохладный песок в сорокоградусную жару: уникальная природная фишка нового курорта, заменяющего Турцию
Наука
Лекарство от немощи по цене головки чеснока: открытие, сделавшее омоложение мышечной ткани доступным абсолютно каждому
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet