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В Новороссийске отражают нападения беспилотных катеров
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Новости из Новороссийска: борьба с нападениями беспилотных катеров

В Новороссийске отражают нападения беспилотных катеров

В Новороссийске осуществляется отражение нападения беспилотных катеров, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. "Мы противостоим атаке безэкипажных катеров", — отметил он. Ранее Кравченко также предупредил о повышенной угрозе атак морских дронов.

На минувший день российские вооруженные силы предотвратили попытку киевского режима осуществить террористическую атаку. Вертолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре бескаркасных катера, направлявшихся в сторону Крымского полуострова.

Многофункциональные истребители Су-30СМ, принадлежащие морской авиации Черноморского флота, активно участвуют в операции.

Фото: web.archive.org/Вячеслав Ребров (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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