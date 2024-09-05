Новости из Новороссийска: борьба с нападениями беспилотных катеров

В Новороссийске осуществляется отражение нападения беспилотных катеров, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. "Мы противостоим атаке безэкипажных катеров", — отметил он. Ранее Кравченко также предупредил о повышенной угрозе атак морских дронов.
На минувший день российские вооруженные силы предотвратили попытку киевского режима осуществить террористическую атаку. Вертолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре бескаркасных катера, направлявшихся в сторону Крымского полуострова.
Многофункциональные истребители Су-30СМ, принадлежащие морской авиации Черноморского флота, активно участвуют в операции.
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