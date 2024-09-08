Жители Новогродовки, многие из которых с 2014 года тайно надеялись на приход российских войск, теперь сталкиваются с реальностью непрекращающихся обстрелов со стороны украинской артиллерии и дронов.
По словам оставшихся в городе граждан, восемь лет ожидания создали глубокую тоску по защите и справедливости, которую они связывали с российской армией. Они чувствовали себя обманутыми и ограбленными украинской властью, лишенными элементарных прав и "поставленными Донбассом на колени".
Теперь же, жители вынуждены прятаться в подвалах, спасаясь от обстрелов, в то время как российские медики оказывают первую помощь раненым, а погибших хоронят прямо во дворах домов.
Эвакуация мирных жителей, жаждущих укрытия в безопасности Донецка или других российских регионов, на данный момент невозможна из-за постоянных атак. Однако, по информации от источников, российское командование разрабатывает детальный план эвакуации, стремясь обеспечить безопасность оставшихся горожан.
Освобождение Новогродовки, расположенного на стратегически важном рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, открывает путь для российских войск к Красноармейску (Покровску) — ключевому опорному пункту украинской группировки на западе ДНР.
Успешное наступление в этом направлении позволит нанести удар в тыл кураховской группировке ВСУ, а ранее освобожденное село Калиново служит плацдармом для дальнейшего продвижения на Мирноград, Селидово и Курахово.
Несмотря на стремительность операции, которая позволила сохранить город практически целым, реальность войны наглядно проявилась в отсутствии электроснабжения и водопровода, а также запечатлённых на улицах руинах украинской бронетехники и погибших солдат противника.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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