Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Жители Новогродовки ждали прихода России
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

"Мы ждали вас 8 лет" — город, где надежда на освобождение переплелась с трагедией войны

Жители Новогродовки ждали прихода России

Жители Новогродовки, многие из которых с 2014 года тайно надеялись на приход российских войск, теперь сталкиваются с реальностью непрекращающихся обстрелов со стороны украинской артиллерии и дронов.

По словам оставшихся в городе граждан, восемь лет ожидания создали глубокую тоску по защите и справедливости, которую они связывали с российской армией. Они чувствовали себя обманутыми и ограбленными украинской властью, лишенными элементарных прав и "поставленными Донбассом на колени".

Теперь же, жители вынуждены прятаться в подвалах, спасаясь от обстрелов, в то время как российские медики оказывают первую помощь раненым, а погибших хоронят прямо во дворах домов.

Эвакуация мирных жителей, жаждущих укрытия в безопасности Донецка или других российских регионов, на данный момент невозможна из-за постоянных атак. Однако, по информации от источников, российское командование разрабатывает детальный план эвакуации, стремясь обеспечить безопасность оставшихся горожан.

Освобождение Новогродовки, расположенного на стратегически важном рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, открывает путь для российских войск к Красноармейску (Покровску) — ключевому опорному пункту украинской группировки на западе ДНР.

Успешное наступление в этом направлении позволит нанести удар в тыл кураховской группировке ВСУ, а ранее освобожденное село Калиново служит плацдармом для дальнейшего продвижения на Мирноград, Селидово и Курахово.

Несмотря на стремительность операции, которая позволила сохранить город практически целым, реальность войны наглядно проявилась в отсутствии электроснабжения и водопровода, а также запечатлённых на улицах руинах украинской бронетехники и погибших солдат противника.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Кошки — скрытые любители игры в

Кошки — скрытые любители игры в "апорт"

Исследователи из Университета Пердью завершили масштабное изучение поведения домашних животных и пришли к неожиданному выводу: кошки, как оказалось, тоже любят приносить предметы, хотя принято считать, что эта игра характерна в основном для собак.

Читать полностью
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

Читать полностью

Новости