Жители Новогродовки, многие из которых с 2014 года тайно надеялись на приход российских войск, теперь сталкиваются с реальностью непрекращающихся обстрелов со стороны украинской артиллерии и дронов.

По словам оставшихся в городе граждан, восемь лет ожидания создали глубокую тоску по защите и справедливости, которую они связывали с российской армией. Они чувствовали себя обманутыми и ограбленными украинской властью, лишенными элементарных прав и "поставленными Донбассом на колени".

Теперь же, жители вынуждены прятаться в подвалах, спасаясь от обстрелов, в то время как российские медики оказывают первую помощь раненым, а погибших хоронят прямо во дворах домов.

Эвакуация мирных жителей, жаждущих укрытия в безопасности Донецка или других российских регионов, на данный момент невозможна из-за постоянных атак. Однако, по информации от источников, российское командование разрабатывает детальный план эвакуации, стремясь обеспечить безопасность оставшихся горожан.

Освобождение Новогродовки, расположенного на стратегически важном рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, открывает путь для российских войск к Красноармейску (Покровску) — ключевому опорному пункту украинской группировки на западе ДНР.

Успешное наступление в этом направлении позволит нанести удар в тыл кураховской группировке ВСУ, а ранее освобожденное село Калиново служит плацдармом для дальнейшего продвижения на Мирноград, Селидово и Курахово.

Несмотря на стремительность операции, которая позволила сохранить город практически целым, реальность войны наглядно проявилась в отсутствии электроснабжения и водопровода, а также запечатлённых на улицах руинах украинской бронетехники и погибших солдат противника.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)