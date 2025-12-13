Новогодняя традиция с уголовным финалом: власти напомнили о наказании за ёлки

В преддверии новогодних праздников власти напомнили жителям Подмосковья об ответственности за незаконную вырубку елей. Даже одна срубленная без разрешения ёлка может обернуться серьёзным наказанием — от крупного штрафа до реального лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.

Почему самовольная рубка — серьёзное преступление

По словам депутата, незаконная вырубка деревьев остаётся одной из наиболее распространённых экологических проблем в период подготовки к Новому году. Многие воспринимают срубленную в лесу ёлку как безобидную традицию, однако законодательство трактует такие действия как правонарушение.

"Самовольная рубка даже одной елочки — серьезное правонарушение, которое влечет за собой суровые штрафы", — подчеркнул Шапкин.

Он напомнил, что ущерб от незаконной вырубки рассчитывается в денежном выражении. Если сумма не превышает 5 тыс. рублей, наступает административная ответственность. В этом случае гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Когда наступает уголовная ответственность

При более серьёзном ущербе ответственность становится уже уголовной. Речь идёт о случаях, когда действия квалифицируются как незаконная рубка в значительном, крупном или особо крупном размере. Такие нарушения влекут за собой гораздо более жёсткие санкции.

"Если в действиях лица установлены признаки незаконной рубки… предусмотрена уголовная ответственность, санкция которой предусматривает в том числе и лишение свободы на срок до семи лет", — отметил Шапкин.

Помимо тюремного срока, суд может назначить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере дохода осуждённого за период от двух до трёх лет. Также возможно лишение права занимать определённые должности или заниматься конкретной деятельностью сроком до трёх лет.

Легальные альтернативы для праздника

Депутат напомнил, что в декабре в Московской области будут работать более 170 официальных ёлочных базаров. Именно там можно приобрести законно выращенные деревья из специализированных питомников. Для тех, кто выбирает искусственную ёлку, предусмотрена альтернатива — лапник, который также продаётся легально.

По словам Шапкина, хвойные ветки стоят 80-100 рублей за штуку и позволяют создать праздничную атмосферу без вреда для природы. Он подчеркнул, что отказ от самовольной рубки — это вклад в сохранение подмосковных лесов и ответственное отношение к окружающей среде.