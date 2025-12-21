Новогодняя ночь превращается в испытание: тяжёлые салаты бьют по ЖКТ

Новогодний стол традиционно ассоциируется с оливье, однако даже любимый салат требует умеренности. Чрезмерное употребление тяжелых блюд может перегрузить пищеварительную систему, поэтому важно соблюдать разумные порции. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Оптимальная порция без вреда для здоровья

По словам врача, безопасный объем оливье за один прием пищи составляет от 150 до 200 граммов. Это примерно четыре-пять столовых ложек, чего достаточно, чтобы насладиться вкусом без чрезмерной нагрузки на организм.

"Рекомендуемая порция за один прием: 150-200 граммов, [это] примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически", — отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Как увеличить порцию без последствий

Эксперт пояснил, что при медленном употреблении салата и сочетании его с другими блюдами допустимо немного увеличить объем. В таком случае к стандартной порции можно добавить еще около 100 граммов.

Важно, чтобы салат не съедался за один раз. Растянутое употребление позволяет пищеварительной системе справляться с нагрузкой более мягко и снижает риск дискомфорта.

Максимум за праздничный вечер

По словам Вялова, за новогоднюю ночь, которая обычно длится 4-6 часов, допустимо съесть до 250-300 граммов оливье. При этом принципиальное условие — разделить это количество на несколько приемов с большими перерывами.

Если же праздничный ужин состоит преимущественно из оливье и других тяжелых салатов, например "селедки под шубой", врач советует сократить порцию. В таком случае даже 200 граммов могут оказаться избыточными.