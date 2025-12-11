Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новогодний корпоратив
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:36

Новогодняя ночь под знаком тайны: как скрытые предпочтения сотрудников решают судьбу корпоратива

Опрос сотрудников снижает риск конфликтов на празднике — Ольга Бухвалова

Определить формат новогоднего корпоративного праздника без конфликтов и разочарований возможно с помощью короткого анонимного опроса, который позволяет учитывать интересы всех сотрудников. Об этом сообщает ТАСС. Такой способ помогает избежать навязанных решений и делает подготовку мероприятия более прозрачной и комфортной.

Анонимный опрос как инструмент выбора

Анонимный формат позволяет учитывать ожидания всего коллектива, а не только мнения активной части сотрудников. По наблюдению специалистов центра "Профессии будущего", этот подход помогает корректно выстроить сценарий праздника — от классического банкета до творческого мастер-класса или даже замены мероприятия подарком.

"Анонимный опрос позволяет увидеть реальные ожидания команды… Такой подход позволит каждому без давления выбрать то, что ему по душе", — сказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

Если предпочтения коллектива расходятся, можно найти компромисс — например, заменить масштабный праздник небольшим праздничным чаепитием, если бюджет или время ограничены.

Семейный формат: когда он уместен

Ольга Бухвалова подчёркивает, что приглашение семей сотрудников требует осторожности. Для небольших коллективов с тесными неформальными связями это может стать приятным объединяющим событием. Однако в больших или молодых командах такой формат вызывает неловкость и воспринимается как обязанность.

"В большой или молодой команде такая инициатива часто создаёт неловкость и ощущение обязаловки", — пояснила эксперт.

Поэтому семейный формат стоит предлагать только тогда, когда есть явный и коллективный запрос.

Подарки, лимиты и прозрачность бюджета

Традиция "Тайного Санты" остаётся одной из самых популярных и способствует созданию тёплой атмосферы в коллективе. Эксперт рекомендует поддерживать такую практику, но устанавливать единый лимит на стоимость подарка и заранее собирать пожелания участников, чтобы исключить неловкие ситуации и облегчить выбор.

"Главное в этом процессе — полное отсутствие принуждения и осознание того, что все люди в коллективе имеют разные ожидания и возможности", — заключила Ольга Бухвалова.

Не менее важна прозрачность финансовой части организации корпоратива. Работодателю необходимо заранее обозначить, какие расходы покрывает компания. Если сотрудникам требуется внести доплату, её размер должен соответствовать сумме, которую большинство указало как комфортную в анонимном опросе.

