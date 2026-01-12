Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:07

Праздник закончился, елка осталась: как утилизировать новогоднее дерево

Елку нужно утилизировать как бытовой мусор — эксперт по ЖКХ Вепрецкая

Выброшенные после праздников елки относятся к бытовому мусору и могут утилизироваться через контейнерные площадки, отметила директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. О правилах утилизации елок она рассказала в комментарии NewsInfo.

Вепрецкая пояснила, что новогодние елки, вынесенные из квартиры, не относятся к строительным отходам и потому не запрещены к выбросу.

"Елки — это бытовой мусор. Допустимо выкидывать в контейнер для ТКО. Это крупногабаритный мусор и он должен быть в специальном контейнере", — отметила она.

По словам эксперта, если елка не помещается в стандартный контейнер, люди зачастую оставляют ее рядом с площадкой для отходов, формируя временные "кучки" во дворах.

"Как крупногабаритный мусор вывозят кучи из елок за пределы контейнерной площадки. Машина, которая приходит собирает это. Потому что елка считается бытовым мусором", — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что в ряде крупных городов появились специализированные пункты приема елок, а также реализованы инициативы по их переработке, однако пока это остается скорее исключением, чем повсеместной практикой.

