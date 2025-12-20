Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:24

Новогодний стол как мина: неверный первый укус запускает цепную реакцию переедания ночью организма

Диетолог рекомендовала начинать новогодний ужин с овощных закусок – Ольга Ямилова

Новогодний стол традиционно ассоциируется с изобилием блюд, однако для организма такой формат праздника часто становится испытанием. Избежать тяжести и дискомфорта можно без отказа от любимых угощений, если соблюдать простые принципы питания. Об этом корреспонденту ИА PrimaMedia рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края Ольга Ямилова.

Правильная последовательность блюд

По словам специалиста, ключевым фактором комфортного самочувствия во время застолья является порядок приёма пищи. Именно он позволяет подготовить пищеварительную систему и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Эксперт рекомендует начинать праздничный ужин с лёгких закусок и овощных салатов. Такая еда помогает запустить процессы пищеварения и не даёт резко повыситься аппетиту. Уже после этого можно переходить к более сытным горячим блюдам, а сладкое лучше оставить напоследок или вовсе перенести на следующий день.

"Начинайте с легких закусок и овощных салатов, они подготавливают организм к приёму последующих блюд и помогают контролировать аппетит. Затем переходите к основным блюдам, а десерты оставляйте на позже или следующий день. Это соответствует физиологии пищеварения и снижает нагрузку на ЖКТ", — пояснила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.

Умеренность и контроль порций

Не менее важным аспектом диетолог называет умеренность. Даже самые полезные продукты в чрезмерных количествах могут привести к перееданию и ухудшению самочувствия. Один из простых приёмов — использование тарелок меньшего диаметра, что помогает визуально контролировать объём съеденного.

Кроме того, Ямилова советует внимательно прислушиваться к сигналам организма. Если чувство сытости уже появилось, не стоит доедать "из вежливости" или по привычке. Такой подход помогает избежать перегрузки пищеварительной системы.

Осознанное застолье без спешки

Диетолог подчёркивает, что темп приёма пищи играет не меньшую роль, чем состав блюд. Медленное и осознанное питание позволяет вовремя почувствовать насыщение и получить удовольствие от вкуса еды без последствий.

Спокойное наслаждение каждым кусочком, без спешки и избыточных порций, помогает сохранить лёгкость даже после плотного новогоднего ужина и сделать праздник комфортным не только эмоционально, но и физически.

