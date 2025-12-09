Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Закуска из слоёного теста с рыбой
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:07

Новогодний стол без тяжести: как сохранить вкус праздника и не превратить каникулы в испытание для желудка

Эндокринолог советует сочетать тяжёлые блюда с лёгкими — Алексей Жито

Насыщенные блюда, поздние подъёмы и долгожданные встречи неизменно сопровождают новогодние каникулы. В эти дни трудно удержаться от привычных салатов и горячего, однако, как отмечает издание "Доктор Питер", медики уверяют: вовсе не обязательно жертвовать вкусом ради пользы.

Сбалансированный подход к праздничному меню

Врачи подчёркивают, что стремление съесть любимое блюдо естественно, и в этом нет ничего вредного при разумном подходе. Небольшие порции помогают избежать перегрузки желудочно-кишечного тракта и связанных с этим неудобств. Такой принцип позволяет сохранить комфорт, не отказываясь от привычных праздничных вкусов.

Эндокринолог Алексей Жито рекомендует сочетать традиционные блюда с более лёгкими продуктами. По его словам, этот баланс снижает нагрузку на организм и делает период застолий менее тяжёлым.

"Специально прошелся по продуктовым магазинам, чтобы собрать корзину из полезных и вкусных продуктов, которые всем нам так привычны", — говорит эндокринолог.

Фрукты и овощи как основа полезных перекусов

В числе его рекомендаций — киви, мандарины, огурцы, помидоры, авокадо, болгарский перец и кинза. Фрукты он советует использовать в качестве утреннего перекуса между основными приёмами пищи, чтобы поддерживать уровень энергии без лишней тяжести. На праздничном столе также уместна фруктовая тарелка, которая вписывается в любое меню.

Авокадо отличается содержанием растительных жиров, положительно влияющих на состояние сосудов. Его легко использовать в закусках и бутербродах. Простые овощи — огурцы, помидоры и болгарский перец — можно объединить в салат, заправив лимонным соком или маслом, а ароматные добавки вроде лука, чеснока и кинзы сделают вкус более выразительным.

Продукты животного происхождения и десерты

Отдельно Алексей Жито упоминает утку как питательный вариант для обеда. Он подчёркивает, что такое мясо лучше употреблять именно днём, а не поздно вечером, поскольку в первой половине дня организм лучше справляется с жирными продуктами. При выборе птицы врач советует обращать внимание на сорта с меньшим содержанием жира.

В мясной нарезке, по его словам, на первом месте должен стоять качественный белок — желательно куриный — и минимум консервантов. Тем, кто предпочитает сыр, специалист рекомендует твёрдые сорта: они оказывают более мягкое влияние на уровень инсулина. В качестве десерта подойдёт яблочная пастила, где углеводы сочетаются с клетчаткой.

Напитки как часть здоровых привычек

Жито напоминает, что напитки также формируют общую калорийность праздничного стола. В приоритете вода, компоты, натуральные морсы и свежевыжатые соки. Что касается алкоголя, то более безопасным вариантом считается сухое красное вино со льдом, хотя употребление спиртного лучше снизить до минимума.

Сочетание привычных блюд с подборкой более лёгких продуктов создаёт сбалансированное меню, которое помогает сохранить вкус праздника и не перегружает организм даже в период затяжных застолий.

