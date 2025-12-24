Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:23

Новогодний символ с тенью: какие тайны вскрыла проверка лососевой икры

Бактерии кишечной палочки выявлены в лососевой икре пяти брендов — Роскачество

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых нескольких торговых марок, представленных на российском рынке. При этом опасных патогенных микроорганизмов в проверенной продукции выявлено не было, сообщает РИА Новости.

Итоги проверки лососевой икры

По данным Роскачества, в ходе исследования специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки в икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Деликатеска", "Красное золото", "Русское Море" и "Красная икра". Речь идет о показателях, которые указывают на нарушение санитарных условий на отдельных этапах производства или хранения продукции.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что во всех проверенных образцах отсутствуют патогенные микроорганизмы. В частности, эксперты не обнаружили сальмонеллу, стафилококк, а также паразитов и их личинки. Это означает, что выявленные нарушения не связаны с наличием возбудителей опасных инфекционных заболеваний.

Превышение бактериальной обсемененности

Дополнительно Роскачество зафиксировало превышение показателя КМАФАнМ, отражающего общую бактериальную обсемененность, в икре торговых марок "МорМер" и "Горчаков". Этот параметр используется для оценки общего микробиологического состояния продукта и соблюдения санитарных норм при его производстве.

Наличие повышенной бактериальной обсемененности может свидетельствовать о несоблюдении температурных режимов, нарушениях гигиены на производстве или проблемах при транспортировке.

При этом сам факт превышения КМАФАнМ не означает автоматическую опасность продукта, но указывает на необходимость более строгого контроля качества со стороны производителей.

