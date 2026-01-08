Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Brands&People is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:52

Новогодний прокат пошёл по детскому сценарию: два фильма стали главными магнитами ЯНАО

Чебурашка 2 заработал 9,8 млн рублей в прокате ЯНАО за первую неделю января — ЕАИС

Праздничные каникулы в ЯНАО снова подтвердили: семейное кино остаётся главным магнитом для зрителей. В первые семь дней 2026 года лидерами проката в ямальских кинотеатрах стали "Чебурашка 2" и "Буратино", собравшие вместе почти 32 тысячи зрителей. Об этом сообщает платформа единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС), где опубликована статистика по посещаемости и кассовым сборам.

"Чебурашка 2": уверенное лидерство по аудитории и сборам

Абсолютным лидером проката стал фильм "Чебурашка 2". Согласно данным ЕАИС, за период с 1 по 7 января картину посмотрели 20 295 человек — это самый высокий результат среди всех релизов первой недели года в регионе. Фильм демонстрировали 440 раз, а средняя посещаемость одного сеанса составила 46 зрителей.

Кассовые показатели соответствовали высокому спросу. В кинотеатрах округа сборы от "Чебурашки 2" достигли 9,8 миллиона рублей. Такой результат показывает, что фильм смог удержать интерес аудитории и стать ключевым выбором новогоднего похода в кино.

"В ЯНАО со 1 по 7 января "Чебурашка 2" посмотрело 20 295 зрителей. В кинотеатрах округа фильм показали 440 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 46 человек", — следует из данных ЕАИС.

"Буратино": второе место и стабильная посещаемость

На второй строчке окружного рейтинга оказался фильм "Буратино". За семь дней его посмотрели чуть более 11 тысяч жителей ЯНАО. По данным ЕАИС, премьеру показали 352 раза, что делает картину одним из наиболее активно демонстрируемых релизов недели.

Сборы фильма превысили 5,4 миллиона рублей. Несмотря на заметный разрыв с лидером, результаты "Буратино" подтверждают устойчивый интерес к новогодним релизам и конкурентоспособность картины в региональном прокате. Общая статистика первых дней января показывает, что именно эти два фильма сформировали основу праздничного кинопросмотра в округе.

