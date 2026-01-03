Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодняя Ёлка желаний
Новогодняя Ёлка желаний
© RIA 56
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:36

Новогодний подарок оказался не в коробке: поездка в Кубинку превратила мечту о танках в реальность

Вице-премьер Патрушев исполнил мечту 15-летнего подростка о танках — ТАСС

Новогодняя мечта может звучать просто — "хочу увидеть танки". Но для подростка из Таганрога она превратилась в поездку, где история ожила в металле, гусеницах и голосах экскурсоводов. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев исполнил желание 15-летнего школьника из Ростовской области в рамках акции "Елка желаний".

Поездка, которая началась с мечты

15-летний Дима из Таганрога Ростовской области хотел побывать в Бронетанковом музее в подмосковной Кубинке. Это желание стало частью новогодней акции, в которой взрослые помогают детям воплощать мечты, связанные не с подарками, а с впечатлениями. Именно такой формат делает "Елку желаний" заметной: здесь исполняются просьбы, которые дают ребёнку новый опыт и расширяют кругозор.

По информации агентства, поездка школьника включала сразу несколько площадок. Основной точкой маршрута стал музей в Кубинке, где собраны образцы техники разных стран и эпох. Дима смог увидеть то, что раньше воспринимал лишь как изображения и описание в учебниках и исторических материалах.

Кубинка: тяжелые танки и броневая мощь

В Бронетанковом музее мальчик ознакомился с историей мирового танкостроения и подробно изучил экспозицию. Он осмотрел тяжелые танки и советские самоходные артиллерийские установки, а также иностранные боевые машины. Отдельное внимание подросток уделил тому, что организаторы назвали "броневой мощью Урала" — технике, связанной с отечественными производственными школами и инженерными решениями.

Экскурсия была построена так, чтобы подросток не просто прошёл по залам, но и почувствовал атмосферу военного мира в более широком смысле. В программе были элементы, которые позволили ему переключиться с роли зрителя на роль участника — хотя и в безопасном, демонстрационном формате.

Военные тренировки и полевая кухня

В ходе экскурсии Дима "с головой окунулся" в мир военных тренировок, чтобы почувствовать себя настоящим бойцом. Это стало отдельной частью впечатлений: подросток не просто смотрел на бронемашины, а пытался понять, как ощущается военная подготовка и что стоит за навыками, которые обычно остаются за кадром.

После тренировок он подкрепил силы на настоящей полевой кухне в партизанской деревне парка. Такой эпизод стал продолжением той же идеи — показать технику и историю не в виде абстрактных фактов, а через реальные бытовые детали и реконструкцию среды.

Падиково: поездка на БРТ-40 и "прицел по мишени"

После Кубинки школьник посетил Музей отечественной военной истории в деревне Падиково Московской области. Его "путешествие во времени" началось в кабине опытного образца времен СССР — бронетранспортере БРТ-40. На этой машине он прокатился по территории музея, а затем продолжил осмотр уже в павильонах.

Внутри экспозиции он с энтузиазмом изучал технику и даже поднялся на одну из боевых машин, чтобы выполнить задачу по наведению "прицела по мишени". Впечатление усилилось за счёт живого взаимодействия: возможность подняться на технику и увидеть её вблизи меняет восприятие даже для тех, кто хорошо знаком с темой по книгам и видео.

Что сказал школьник и что запомнилось больше всего

Дима отметил, что поездка стала для него не только исполнением мечты, но и знакомством с Москвой и её достопримечательностями. Особенно сильное впечатление на него произвели рассказы экскурсоводов и возможность впервые увидеть вживую технику, которая казалась недосягаемой. По его словам, главным открытием стало то, насколько огромным и мощным выглядит танк "Маус".

"Я благодарен, что мое желание было исполнено. Приехал в Москву и увидел множество красивых мест и достопримечательностей. Посетил танковый музей в парке Патриот под Кубинкой, где увидел много нашей техники самых разных времен. Также я посетил частный музей и узнал многое о работе отечественной военной техники и ее истории. Больше всего мне понравились рассказы экскурсоводов, из которых я узнал много нового. Мне всегда хотелось в живую увидеть танк "Маус", какой он огромный, мощный. Видел его на картинке, но никогда не видел в реальности. Меня удивляет то, как в те годы солдаты им пользовались", — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Как работает "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Проект помогает исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.

Механизм акции предполагает личное участие: взрослые берут на себя конкретные желания, а дети получают возможность увидеть то, что обычно недоступно. В таких историях важны не подарки, а опыт — поездка, экскурсия, встреча с тем, что становится личным событием и надолго остаётся в памяти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пенсионеры в России могут получить льготы по налогу на имущество — Мельникова сегодня в 5:23
Один дом — и никаких налогов: как пенсионеры могут сэкономить на собственности

Пенсионеры в России освобождены от уплаты налогов на имущество и могут рассчитывать на льготы по земельному и транспортному налогам.

Читать полностью » В 2026 году россияне будут отдыхать рекордные 118 дней — ТАСС сегодня в 3:43
118 дней отдыха — звучит как праздник, но с ними придёт и другая сторона отдыха

В 2026 году россияне смогут отдыхать 118 дней, что в 2,1 раза больше рабочих дней. Подробности о праздниках и переносах — в нашем обзоре.

Читать полностью » Мошенники обманывают россиян через звонки о замене счетчиков воды — ТАСС сегодня в 3:43
Мошенники придумали новый способ: почему звонок с водоканала может привести к потере всех средств

Мошенники выманивают у россиян персональные данные и деньги, маскируясь под работников водоканала с просьбой о замене счетчиков.

Читать полностью » Трактористы и комбайнеры могут зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц — Оглоблина сегодня в 3:43
Сезонные работы на поле — зарплата до 300 тыс. рублей, но что на самом деле скрывается за этой цифрой

В России трактористы и комбайнеры могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, что делает аграрную профессию привлекательной для квалифицированных специалистов.

Читать полностью » Изменение жилищных условий запланировали 15% россиян — Стройгазета вчера в 17:03
Новый год — новые планы: что россияне действительно собираются менять в жизни

Большинство россиян задумываются о переменах с нового года: в приоритете карьера, жильё и путешествия, но решаются на действия не все.

Читать полностью » Подорожание непродовольственных товаров оценили в 6–6,5% — экономист Остапкович вчера в 16:27
Продукты пойдут вверх, машины — в паузе: как изменятся цены в 2026 году

Экономист ВШЭ спрогнозировал рост цен в 2026 году: продукты подорожают сильнее инфляции, а рынки авто и жилья останутся вялым.

Читать полностью » Продажи зимних шапок в России выросли вдвое — аналитики Атол вчера в 15:03
Шапки разлетались, цены падали: как россияне переоделись к зиме в 2025 году

Россияне в 2025 году вдвое чаще покупали зимние шапки и обувь. Аналитики объяснили, какие товары подешевели, а какие — подорожали.

Читать полностью » Полный запрет продажи алкоголя установили в Тыве — зампред комитета ГД Гусев вчера в 13:07
Десять дней без тормозов — или без алкоголя: регионы ищут способ снизить риски

Депутат Госдумы поддержал запрет и ограничения на продажу алкоголя в праздники, связав рост преступности с новогодними каникулами.

Читать полностью »

Новости
Общество
Григорий Сергеев призвал ждать помощи только при уверенности, что идут поиски — ТАСС
Россия
Власти Москвы сделали парковку бесплатной 71 день в 2026 году — Максим Ликсутов
Общество
Правительство РФ поручило создать платформу данных о киберпреступлениях — Михаил Мишустин
Общество
МРОТ с 1 января установлен на уровне 27 093 рубля — Вячеслав Володин
Наука
Основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана — Earth
Авто и мото
Следы алкоголя в организме фиксируются дольше ожидаемого — автоюрист
Наука
Палеонтологи нашли позвонки гигантской акулы в формации Дарвина — Communications Biology
Наука
Исследователи датировали череп денисовца возрастом 146 тысяч лет — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet