Новогодний подарок оказался не в коробке: поездка в Кубинку превратила мечту о танках в реальность

Новогодняя мечта может звучать просто — "хочу увидеть танки". Но для подростка из Таганрога она превратилась в поездку, где история ожила в металле, гусеницах и голосах экскурсоводов. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев исполнил желание 15-летнего школьника из Ростовской области в рамках акции "Елка желаний".

Поездка, которая началась с мечты

15-летний Дима из Таганрога Ростовской области хотел побывать в Бронетанковом музее в подмосковной Кубинке. Это желание стало частью новогодней акции, в которой взрослые помогают детям воплощать мечты, связанные не с подарками, а с впечатлениями. Именно такой формат делает "Елку желаний" заметной: здесь исполняются просьбы, которые дают ребёнку новый опыт и расширяют кругозор.

По информации агентства, поездка школьника включала сразу несколько площадок. Основной точкой маршрута стал музей в Кубинке, где собраны образцы техники разных стран и эпох. Дима смог увидеть то, что раньше воспринимал лишь как изображения и описание в учебниках и исторических материалах.

Кубинка: тяжелые танки и броневая мощь

В Бронетанковом музее мальчик ознакомился с историей мирового танкостроения и подробно изучил экспозицию. Он осмотрел тяжелые танки и советские самоходные артиллерийские установки, а также иностранные боевые машины. Отдельное внимание подросток уделил тому, что организаторы назвали "броневой мощью Урала" — технике, связанной с отечественными производственными школами и инженерными решениями.

Экскурсия была построена так, чтобы подросток не просто прошёл по залам, но и почувствовал атмосферу военного мира в более широком смысле. В программе были элементы, которые позволили ему переключиться с роли зрителя на роль участника — хотя и в безопасном, демонстрационном формате.

Военные тренировки и полевая кухня

В ходе экскурсии Дима "с головой окунулся" в мир военных тренировок, чтобы почувствовать себя настоящим бойцом. Это стало отдельной частью впечатлений: подросток не просто смотрел на бронемашины, а пытался понять, как ощущается военная подготовка и что стоит за навыками, которые обычно остаются за кадром.

После тренировок он подкрепил силы на настоящей полевой кухне в партизанской деревне парка. Такой эпизод стал продолжением той же идеи — показать технику и историю не в виде абстрактных фактов, а через реальные бытовые детали и реконструкцию среды.

Падиково: поездка на БРТ-40 и "прицел по мишени"

После Кубинки школьник посетил Музей отечественной военной истории в деревне Падиково Московской области. Его "путешествие во времени" началось в кабине опытного образца времен СССР — бронетранспортере БРТ-40. На этой машине он прокатился по территории музея, а затем продолжил осмотр уже в павильонах.

Внутри экспозиции он с энтузиазмом изучал технику и даже поднялся на одну из боевых машин, чтобы выполнить задачу по наведению "прицела по мишени". Впечатление усилилось за счёт живого взаимодействия: возможность подняться на технику и увидеть её вблизи меняет восприятие даже для тех, кто хорошо знаком с темой по книгам и видео.

Что сказал школьник и что запомнилось больше всего

Дима отметил, что поездка стала для него не только исполнением мечты, но и знакомством с Москвой и её достопримечательностями. Особенно сильное впечатление на него произвели рассказы экскурсоводов и возможность впервые увидеть вживую технику, которая казалась недосягаемой. По его словам, главным открытием стало то, насколько огромным и мощным выглядит танк "Маус".

"Я благодарен, что мое желание было исполнено. Приехал в Москву и увидел множество красивых мест и достопримечательностей. Посетил танковый музей в парке Патриот под Кубинкой, где увидел много нашей техники самых разных времен. Также я посетил частный музей и узнал многое о работе отечественной военной техники и ее истории. Больше всего мне понравились рассказы экскурсоводов, из которых я узнал много нового. Мне всегда хотелось в живую увидеть танк "Маус", какой он огромный, мощный. Видел его на картинке, но никогда не видел в реальности. Меня удивляет то, как в те годы солдаты им пользовались", — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Как работает "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Проект помогает исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.

Механизм акции предполагает личное участие: взрослые берут на себя конкретные желания, а дети получают возможность увидеть то, что обычно недоступно. В таких историях важны не подарки, а опыт — поездка, экскурсия, встреча с тем, что становится личным событием и надолго остаётся в памяти.