Семейная прогулка в горах
Семейная прогулка в горах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:49

Новогодний марафон закончился, а последствия догнали: резкий выход из запоя опаснее, чем кажется

Психиатр Казанцев назвал выход из запоя без последствий невозможным

Новогодние каникулы закончились, и первая рабочая неделя года для многих стала проверкой на выносливость. У части людей праздники затянулись настолько, что возвращение к офисному режиму превратилось в попытку "собраться" после запоя, хотя организм к этому не готов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на комментарии психиатра-нарколога Алексея Казанцева и психолога Марианны Абравитовой.

"Элегантно" — значит безопасно, а не красиво

По словам психиатра-нарколога Алексея Казанцева, сама идея "элегантного выхода" из запоя некорректна: такое состояние почти всегда оставляет негативные последствия для здоровья, а многим требуется медикаментозная помощь. Он указывает, что самостоятельный выход часто оказывается крайне трудным. В материале Life.ru приводится и формулировка, которой, как отмечается, пользуются зависимые: сколько дней человек пьёт, столько дней затем "лечится", потому что последствия могут быть тяжелыми.

"К сожалению, элегантно выйти из запоя не получится", — заявил врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Казанцев объясняет, что резкий обрыв запоя сопровождается целым набором симптомов — от нарушения сна и тремора до головной боли, повышенного давления и учащенного сердцебиения. Он также перечисляет боли в желудочно-кишечном тракте и возможные проявления со стороны сердца. Если беспокоит панкреатит, по его словам, вероятен жидкий стул, а на фоне скачков давления возрастает риск тяжелых осложнений.

Последствия резкого отказа и медицинская помощь

В публикации Life. ru подчеркивается, что резкий отказ от алкоголя может быть опасен. Казанцев связывает это с тем, что у людей нередко развивается гипертонический криз, а попытка "перетерпеть" состояние повышает риск инсульта или инфаркта. В этом контексте он прямо увязывает "элегантность" с физическим состоянием, которое невозможно скрыть, если выражены боли и нарушена работа организма.

Психолог Марианна Абравитова предлагает рассматривать "элегантный выход" не как имитацию бодрости, а как заботу о собственной безопасности. Она отмечает, что обращение за медицинской помощью при необходимости — нормальная практика, и в ряде случаев действительно важная. По её словам, после запоя какое-то время нельзя садиться за руль и принимать важные решения, пока организм и психика не восстановятся.

План действий и поведение в первую рабочую неделю

Абравитова настаивает на последовательности: сначала детоксикация, затем восстановление, а уже после — работа с причинами, которые привели к запою. В материале приводится и её оговорка, что при невозможности обратиться к врачу допускается "крайняя мера" — план действий формата SOS, который не заменяет медицинскую помощь. В числе практических шагов упоминается необходимость взять хотя бы 2-3 дня выходных, поскольку "сразу из запоя на работу выпрыгнуть не получится", а резко бросать пить опасно.

Отдельный блок рекомендаций касается поведения на работе. Психолог советует в первый день сохранять спокойствие, не "геройствовать", минимизировать общение и держаться простых, понятных задач, откладывая важные встречи и решения до стабилизации состояния. В течение дня, как отмечается, стоит пить больше воды, в том числе с лимоном, а если самочувствие совсем плохое — взять отгул или заранее предупредить, что работа будет идти в щадящем режиме.

