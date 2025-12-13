Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогоднее украшение фасадов и окон гирляндами может обернуться для россиян штрафом до 15 тысяч рублей, если при их установке были нарушены требования законодательства. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идёт не о самом факте размещения огней, а о способе их крепления и соблюдении норм безопасности.

Когда гирлянды могут привести к штрафу

Как пояснил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, прямого запрета на размещение гирлянд на фасадах домов, окнах или в подъездах в российском законодательстве нет. Однако ключевым моментом становится вмешательство в конструкцию здания.

Если для крепления гирлянд требуется сверление стен, установка кронштейнов или иные действия, изменяющие элементы фасада, такие работы подлежат обязательному согласованию с управляющей компанией или товариществом собственников жилья. Отсутствие разрешения может повлечь административную ответственность, в том числе по линии пожарной безопасности.

Пожарная безопасность и административная ответственность

По словам Евгения Машарова, именно нарушение требований пожарной безопасности чаще всего становится основанием для привлечения граждан к ответственности. В таких случаях применяется часть 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

"Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Рекомендую получить согласие письменно, чтобы в случае жалобы от "соседа" вы не были привлечены к ответственности по вышеуказанной статье", — сказал Евгений Машаров.

Таким образом, даже декоративное оформление дома к праздникам требует соблюдения формальных процедур и согласований.

Как избежать проблем при украшении дома

Эксперты советуют заранее уточнять правила размещения внешних украшений в управляющей компании и фиксировать разрешение в письменном виде. Это позволит избежать конфликтов с соседями и возможных проверок со стороны контролирующих органов.

Отдельное внимание рекомендуется уделять выбору гирлянд, их техническому состоянию и способу подключения, поскольку любые нарушения в этой сфере могут быть расценены как угроза пожарной безопасности и привести к штрафным санкциям.