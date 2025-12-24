Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:40

Новогодние слова с подтекстом: премьер подвёл итоги года в обращении к президенту

Мишустин поздравил Путина с Новым годом от имени правительства – премьер-министр

Премьер-министр России подвёл итоги уходящего года в официальной, но одновременно личной форме — через новогоднее поздравление главе государства. В центре внимания оказались не только праздничные пожелания, но и оценка совместной работы в условиях внешнего давления и экономических вызовов. Об этом сообщает ТАСС.

Поздравление от имени правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин от имени всего кабинета министров поздравил президента РФ Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Он подчеркнул, что поздравление адресовано от всех членов правительства и сопровождается словами благодарности за совместную работу в течение года.

"Позвольте от всех членов правительства вас поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Пожелать всего самого доброго, поблагодарить за совместную работу", — сказал премьер-министр.

По его словам, уходящий год стал очередным этапом плотного взаимодействия между правительством и президентом при решении ключевых государственных задач.

Итоги года и внешние вызовы

Подводя итоги 2025 года, глава правительства отдельно поблагодарил президента за данную оценку работы кабинета министров. Он отметил, что год, как и предыдущие, сопровождался значительным числом вызовов, требовавших оперативных и взвешенных решений.

Речь, в частности, шла о продолжающихся санкционных ограничениях в отношении России и попытках внешнего давления на экономику страны. По словам Мишустина, в течение года правительству приходилось работать в условиях нестабильной внешней среды и противодействовать попыткам вывести экономическую систему из равновесия.

Акцент на устойчивость и совместную работу

В своем обращении премьер-министр дал понять, что ключевым фактором преодоления сложностей стала скоординированная работа всех ветвей власти. Он подчеркнул, что решение масштабных задач было возможно именно благодаря постоянному взаимодействию с президентом и поддержке принимаемых мер.

Такой формат подведения итогов года традиционно сочетает официальный протокол и политический сигнал о преемственности курса, устойчивости управления и готовности к дальнейшей работе в новых условиях.

