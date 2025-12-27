Новогодние мероприятия под охраной закона: спиртное исчезнет из продажи рядом с площадью

В период новогодних праздников во Владивостоке на Центральной площади будут действовать дополнительные ограничения, связанные с продажей алкоголя. Эти меры затронут предпринимателей, чьи торговые точки расположены рядом с площадкой проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает ДВ — РОСС со ссылкой на управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города.

Ограничения на время праздников

Власти Владивостока напомнили представителям бизнеса о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции вблизи Центральной площади. Соответствующие уведомления уже направлены предпринимателям, работающим в зоне действия ограничений.

Запрет вводится на весь период проведения новогодних мероприятий и носит обязательный характер. Его цель — обеспечить общественный порядок и безопасность в местах массового пребывания людей.

Нормы краевого законодательства

Ограничения действуют в соответствии с краевым законом "О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Документ запрещает торговлю алкоголем в местах проведения массовых мероприятий, организованных органами власти, а также на расстоянии менее 100 метров от границ таких площадок.

Согласно установленным правилам, продажа спиртного запрещена за один час до начала мероприятия, на протяжении всего времени его проведения и в течение часа после завершения. Эти нормы применяются к каждому отдельному событию праздничной программы.

Обращение к предпринимателям

Специалисты управления развития предпринимательства и потребительского рынка призвали владельцев торговых точек с пониманием отнестись к временным мерам. В администрации подчеркнули, что ограничения носят профилактический характер и направлены на снижение рисков правонарушений во время праздничных мероприятий.

Власти рассчитывают на сотрудничество бизнеса и соблюдение установленных требований в период новогодних торжеств.