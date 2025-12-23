Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:16

Новогодние каникулы не помешают пенсиям: когда пенсионеры получат свои деньги в декабре 2025

В России пенсии будут выплачены досрочно в связи с новогодними каникулами – Епифанова

В связи с продолжительными новогодними каникулами в январе 2026 года пенсии в России будут выплачиваться досрочно. Как сообщила в интервью RT Ольга Епифанова, председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт АСИ и бывший вице-спикер Госдумы, средства получателям начнут поступать уже в декабре 2025 года.

"Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1-10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств", — пояснила эксперт.

Сроки зачислений и получение пенсий

Зачисления на банковские карты россиян будут производиться в период с 25 по 29 декабря 2025 года. Время зачислений будет зависеть от региональных и банковских особенностей.

Для тех, кто получает пенсии наличными через отделения "Почты России", выплаты будут производиться с 25 по 30 декабря.

"Точный график зависит от локальных расписаний", — добавила Ольга Епифанова.

Эксперт порекомендовала пенсионерам следить за актуальными оповещениями от служб доставки через портал "Госуслуги" или официальные сайты Социального фонда России, чтобы не пропустить важную информацию о времени получения выплат.

