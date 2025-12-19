Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Новогодние каникулы и гиподинамия: как сидячий образ жизни может повлиять на ваше здоровье

Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА

Новогодние каникулы — время отдыха, но продолжительный досуг на диване с сериалами может серьёзно повлиять на здоровье. Об этом в беседе с SHOT ПРОВЕРКА предупредили медики, пояснив, что резкий спад физической активности может привести к долгосрочным последствиям.

Риски гиподинамии

По словам специалистов, многочасовое лежание, характерное для каникул, способствует гиподинамии — снижению двигательной активности, что, в свою очередь, повышает уровень глюкозы и вредных жиров в крови.

Это ведёт к риску развития атеросклероза, проблем с сердечно-сосудистой системой и сахарного диабета. Кроме того, сидячий образ жизни может вызвать повышенную тревожность и ухудшение психоэмоционального состояния.

"Праздники — не синонимы остановки. Главный риск новогодней гиподинамии — не в самом факте отдыха, а в иллюзии, что восстановление сил возможно только в полной неподвижности", — пояснил ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Советы врачей для сохранения активности

Чтобы избежать неприятных последствий, врачи советуют не прекращать привычную физическую активность. Даже в праздники важно стремиться к минимуму 10 тысяч шагов в день и регулярно выполнять зарядку.

Без этого, по словам экспертов, вместо восстановления сил можно столкнуться с ослаблением мышц и набором лишних килограммов.

