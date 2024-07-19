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Мессенджер Telegram получит новые функции
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Мессенджер Telegram получит новые функции

Мессенджер Telegram планирует внедрить новую функцию, которая будет отображать дополнительные сведения о публичных аккаунтах. Об этом сообщил создатель платформы Павел Дуров на своей странице в мессенджере.

Согласно заявлению основателя, компания усиливает меры по противодействию мошенничеству, особенно в отношении неопытных пользователей криптовалют. В ближайшее время на платформе появится возможность видеть информацию о месяце создания аккаунта и основной стране, связанной с публичным профилем.

Дуров также анонсировал новую возможность для организаций. Они смогут использовать свои мини-приложения для присвоения специальных меток каналам.

Помимо этого, разработчики Telegram готовят к запуску в июле несколько новых функций. Среди них — встроенный магазин приложений небольшого формата и собственный браузер с поддержкой Web3-технологий.

Фото: commons. wikimedia.orgтэнли Дай Тиггерстан(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)

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