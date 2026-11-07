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Окрашивание волос
Окрашивание волос
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 14:07

Не просто смена цвета: новое покрытие для волос показало неожиданный эффект в лаборатории

Шанхайские химики нашли способ заменить раздражающий парафенилендиамин на соединение, которое не просто красит, но и меняет поверхностные свойства волоса. В основе нового состава — красный пигмент ализарин, ионы цинка и коричный альдегид. При смешивании этих компонентов в жидкости возникают взаимодействия, приводящие к образованию микрочастиц. Они оседают на поверхности волосяного стержня, формируя тонкое покрытие, которое держит цвет и изменяет поведение микробов на волосе.

Химия закрепления цвета

Обычные стойкие краски работают за счет проникновения молекул пигмента внутрь волоса. Здесь механизм иной: частицы остаются снаружи. Корицей пахнет именно из-за альдегида, который входит в реакцию комплексообразования с ализарином и цинком. В лаборатории авторы проверили устойчивость покрытия на обесцвеченных прядях. После тридцати циклов мытья с моющим средством на волосах сохранилось около 80% начального черно-фиолетового оттенка. Для сравнения: пряди, окрашенные коммерческим средством, удержали 68%. Результаты опубликованы в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering 5 октября 2026 года.

Бактерицидный эффект покрытия

Самое неожиданное свойство такого покрытия — его влияние на микробиом. В лабораторных условиях слой на волосах почти полностью (около 100%) подавлял рост золотистого стафилококка Staphylococcus aureus. На окрашенных образцах также хуже закреплялись дрожжи Malassezia furfur и эпидермальный стафилококк Staphylococcus epidermidis. Авторы не утверждали, что краска лечит перхоть у людей, но физический барьер, который создает покрытие, объективно мешает микроорганизмам оседать на волосе.

Токсикологический профиль

Безопасность состав проверили на модели: мышах, клетках человека, рыbach данио и проростках бобовых. Шерсть мышей сохраняла цвет 14 дней без видимых раздражений кожи. В对照组 с парафенилендиамином признаки воспаления появлялись уже на третий день. Селекционная токсичность для клеток человека и беспозвоночных была в пределах фоновых значений. Авторы не исключают сотрудничества с косметическими компаниями, однако долгосрочная реакция человеческой кожи на этот специфический комплекс остается неизученной.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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