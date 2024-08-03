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Star Wars Outlaws появиться на GeForce NOW в августе 2024 года
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  • Опубликована сегодня в 5:03

Августовские новинки GeForce NOW: Star Wars Outlaws, Visions of Mana и другие

Star Wars Outlaws появиться на GeForce NOW в августе 2024 года

NVIDIA GeForce NOW расширяет свою библиотеку игр для ПК, добавляя в августе такие хиты, как Star Wars Outlaws и Visions of Mana. На платформе появятся новые релизы, доступные для облачного гейминга, что особенно удобно для пользователей с менее мощными компьютером.

Главным событием месяца станет выход Star Wars Outlaws, который Ubisoft интегрировала с передовыми функциями NVIDIA, такими как DLSS 3.5 и трассировка лучей. Это делает GeForce NOW особенно привлекательным выбором для тех, кто хочет насладиться игрой с максимальными настройками, не имея мощного игрового ПК.

Кроме того, в августе на платформе появится Visions of Mana, динамичная RPG, релиз которой ожидается в конце месяца. Подписчики GeForce NOW смогут погрузиться в увлекательные приключения и воспользоваться всеми преимуществами облачного гейминга.

Полный список новых игр, доступных на GeForce NOW в августе, включает также такие проекты, как Warhammer 40,000: Speed Freeks, shapez 2, Gori: Cuddly Carnage и многие другие. Среди них особое внимание стоит обратить на Space for Sale и Stormgate, которые также привлекли внимание поклонников жанра.

Таким образом, август обещает быть насыщенным для пользователей GeForce NOW, предлагая как ожидаемые новинки, так и интересные инди-проекты, доступные для потокового гейминга.

Фото: commons.wikimedia.org/ Love Krittaya

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