Nissan
Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:01

В мире кризис, а в Китае рекорд: Nissan нашёл спасение в партнёрстве

В Китае готовят к запуску Nissan N6 — более компактный аналог электроседана N7

Для Nissan Motor, переживающей тяжелый кризис, именно Китай остаётся одним из самых стабильных рынков. Причина — успешное партнёрство с концерном Dongfeng.

Ранее в 2025 году в КНР дебютировал электрический седан Nissan N7, который неожиданно для самой компании стал хитом: за первые 50 дней собрано 20 тысяч заказов. Это рекорд для бренда за последние годы. Теперь успех продолжается: в четвёртом квартале на рынок выйдет новый седан Nissan N6.

Nissan N6: гибрид по тем же лекалам
В отличие от N7, новинка получила гибридную установку с возможностью подзарядки от сети.

  • двигатель: 1,5-литровый бензиновый мотор Dongfeng (97 л. с.),
  • электромотор: 88 л. с.,
  • привод: передний.

Сравнение с Nissan N7
N6 немного компактнее "старшего брата":

  • длина — 4,83 м (против 4,93 м у N7),
  • колёсная база — 2,81 м (против 2,91 м).

При этом внешне оба седана настолько похожи, что отличить их непросто.

Различия:

N7 — двери с безрамочными окнами и маленькими треугольными окошками у передних стоек,
N6 — двери с рамками и только крепление боковых зеркал у основания стоек.

Когда ждать новинку?
Nissan N6 будет выпускаться на мощностях Dongfeng и поступит в продажу в Китае в четвёртом квартале 2025 года после официальной премьеры.

Итог
Nissan продолжает развивать линейку доступных седанов в КНР, используя платформы и технологии Dongfeng. Если N6 повторит успех N7, это может стать важным шагом к укреплению позиций компании на крупнейшем мировом авторынке.

