В мире кризис, а в Китае рекорд: Nissan нашёл спасение в партнёрстве
Для Nissan Motor, переживающей тяжелый кризис, именно Китай остаётся одним из самых стабильных рынков. Причина — успешное партнёрство с концерном Dongfeng.
Ранее в 2025 году в КНР дебютировал электрический седан Nissan N7, который неожиданно для самой компании стал хитом: за первые 50 дней собрано 20 тысяч заказов. Это рекорд для бренда за последние годы. Теперь успех продолжается: в четвёртом квартале на рынок выйдет новый седан Nissan N6.
Nissan N6: гибрид по тем же лекалам
В отличие от N7, новинка получила гибридную установку с возможностью подзарядки от сети.
- двигатель: 1,5-литровый бензиновый мотор Dongfeng (97 л. с.),
- электромотор: 88 л. с.,
- привод: передний.
Сравнение с Nissan N7
N6 немного компактнее "старшего брата":
- длина — 4,83 м (против 4,93 м у N7),
- колёсная база — 2,81 м (против 2,91 м).
При этом внешне оба седана настолько похожи, что отличить их непросто.
Различия:
N7 — двери с безрамочными окнами и маленькими треугольными окошками у передних стоек,
N6 — двери с рамками и только крепление боковых зеркал у основания стоек.
Когда ждать новинку?
Nissan N6 будет выпускаться на мощностях Dongfeng и поступит в продажу в Китае в четвёртом квартале 2025 года после официальной премьеры.
Итог
Nissan продолжает развивать линейку доступных седанов в КНР, используя платформы и технологии Dongfeng. Если N6 повторит успех N7, это может стать важным шагом к укреплению позиций компании на крупнейшем мировом авторынке.
