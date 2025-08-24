В мире кризис, а в Китае рекорд: Nissan нашёл спасение в партнёрстве

Для Nissan Motor, переживающей тяжелый кризис, именно Китай остаётся одним из самых стабильных рынков. Причина — успешное партнёрство с концерном Dongfeng.

Ранее в 2025 году в КНР дебютировал электрический седан Nissan N7, который неожиданно для самой компании стал хитом: за первые 50 дней собрано 20 тысяч заказов. Это рекорд для бренда за последние годы. Теперь успех продолжается: в четвёртом квартале на рынок выйдет новый седан Nissan N6.

Nissan N6: гибрид по тем же лекалам

В отличие от N7, новинка получила гибридную установку с возможностью подзарядки от сети.

двигатель: 1,5-литровый бензиновый мотор Dongfeng (97 л. с.),

электромотор: 88 л. с.,

привод: передний.

Сравнение с Nissan N7

N6 немного компактнее "старшего брата":

длина — 4,83 м (против 4,93 м у N7),

колёсная база — 2,81 м (против 2,91 м).

При этом внешне оба седана настолько похожи, что отличить их непросто.

Различия:

N7 — двери с безрамочными окнами и маленькими треугольными окошками у передних стоек,

N6 — двери с рамками и только крепление боковых зеркал у основания стоек.



Когда ждать новинку?

Nissan N6 будет выпускаться на мощностях Dongfeng и поступит в продажу в Китае в четвёртом квартале 2025 года после официальной премьеры.

Итог

Nissan продолжает развивать линейку доступных седанов в КНР, используя платформы и технологии Dongfeng. Если N6 повторит успех N7, это может стать важным шагом к укреплению позиций компании на крупнейшем мировом авторынке.