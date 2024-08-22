Alpkarakush kyrgyzicus - новый вид хищных динозавров, найденный в Киргизии

На западе Киргизии, возле города Ташкумыр, ученые обнаружили новый вид хищных динозавров. Они назвали его Alpkarakush kyrgyzicus в честь гигантской птицы Алпкаракуш из киргизского эпоса "Манас", сообщает информационное агентство 24.kg.
Немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене, в сотрудничестве с киргизскими специалистами, обнаружили окаменелости этого динозавра. Исследование было опубликовано в научном журнале Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS). По словам ученых, это первый тероподовый динозавр, найденный на территории Киргизии. Окаменелости были извлечены из отложений балбансайской свиты, сформировавшихся в среднеюрский период около 165 миллионов лет назад.
Ученые определили, что длина ящера составляла 9 метров, а у него были массивные костные выступы над глазницами. Новый вид относится к метриакантозавридам и тесно связан с крупными хищными динозаврами Восточной Азии. Палеонтологи предполагают, что эти группы тероподов появились в Юго-Восточной Азии и распространились через Центральную Азию и Европу.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Вилия Шони , ( Attribution-Share Alike 4.0. )
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