Исследование показывает, что наночастицы висмута повышают эффективность протонной терапии рака

Российские и международные исследователи разработали метод, который в перспективе может улучшить эффективность протонной терапии рака с использованием наночастиц из висмута. Эти наночастицы способны усиливать действие протонов на раковые клетки и повышать качество рентгеновских снимков опухолей. Об этом сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН.

Антон Попов, заведующий Лабораторией тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН, объяснил, что терапевтический эффект такого лечения был подтвержден на животных с использованием агрессивных опухолей саркомы.

Ученые уже много лет работают над созданием различных наночастиц из металлов, которые можно использовать для диагностики рака, уничтожения опухолевых клеток и защиты здоровых тканей от радиации. Недавно команда ученых разработала металлические наночастицы, которые могут одновременно усиливать действие протонной терапии и повышать контрастность рентгеновских снимков.

Эти наночастицы представляют собой сферические наноструктуры из висмута, покрытые полимерной оболочкой, состоящей из полоксамеров. Покрытие стабилизирует наночастицы и делает их совместимыми с физиологической средой организма. Ученые исследовали действие этих частиц в различных концентрациях на культуры здоровых и опухолевых клеток. Это позволило им определить оптимальную дозу частиц, которая не вызывает массовую гибель здоровых клеток, но усиливает действие протонной терапии на раковые клетки.

Исследование на мышах показало, что введение наночастиц в их организм и последующая протонная терапия позволили на 60% замедлить рост первичных опухолей и снизить частоту появления метастазов в лимфатических узлах грызунов. Ученые надеются, что разработанные наночастицы позволят повысить эффективность протонной терапии рака в ближайшем будущем.

О протонной терапии рака

В настоящее время медицинские специалисты используют несколько разных форм радиотерапии, направленных на уничтожение злокачественных новообразований. Помимо гамма-излучения, в последние годы стала популярной терапия на основе различных частиц, таких как протоны, нейтроны или ядра легких и тяжелых элементов. Их использование позволяет более точно воздействовать на опухоль по сравнению с гамма-излучением, что особенно важно при лечении рака мозга и других органов, критически важных для жизни человека.

Фото: Wikimedia Commons/ 030819-N-9593R-228 ,Фото ВМС США